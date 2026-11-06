Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος θα την εκπροσωπήσει σε ενδεχόμενες μελλοντικές συνομιλίες για την προστασία της ασφάλειας στην ήπειρο στο πλαίσιο μιας πιθανής διευθέτησης για την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι εταίροι είχαν πρόσφατα συνάντηση στις Βρυξέλλες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε χθες λόγο για μια «μεγάλη συμφωνία» που «μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη».

Ερωτηθείς σήμερα για το ποιον ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρώπη σε πιθανές συνομιλίες στο μέλλον, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να συμμετάσχει αλλά δήλωσε ότι έως τώρα δυσκολεύεται να οργανωθεί.

«Όσο για ιδέες από τους Ευρωπαίους, δεν έχουμε λάβει καμία. Δεν γνωρίζουμε κάποια», δήλωσε ο Πεσκόφ σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

«Με τον έναν ή άλλον τρόπο, η συζήτηση θα στραφεί στο μελλοντικό σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη όπου θα υπάρξουν συζητήσεις για αμοιβαίες εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και φυσικά θα είναι αδύνατον να γίνει αυτό χωρίς τους Ευρωπαίους σε κάποια φάση», πρόσθεσε.

«Κατά συνέπεια, θα απαιτηθεί συζήτηση με τους Ευρωπαίους. Αλλά, όπως μπορούμε να δούμε, δεν έχουν ακόμα καταφέρει να αποφασίσουν ποιος θα μιλήσει εξ ονόματός τους. Άρα από αυτή την πλευρά, αυτό που βλέπουμε είναι παρατεταμένη αναποφασιστικότητα και απροθυμία».