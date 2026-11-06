Νέες απειλές κατά αεροσκαφών διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Δανίας και της Τσεχίας σήμερα, Παρασκευή, μία ημέρα μετά τις απειλές για βόμβες, που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Δανίας, ερευνώνται απειλές, που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, όπως μεταδίδει το Reuters. Πάντως, όπως διευκρινίζεται, δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επιβάτες.

«Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, σε σχέση με απειλές, που διατυπώθηκαν για την εναέρια κυκλοφορία. Ερευνούμε τώρα το περιστατικό και έχουμε εμφανή παρουσία στο αεροδρόμιο», αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι δέχθηκε εκ νέου απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη, που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Πράγας ή προσγειώνονται σε αυτό.

Πτήση της Wizzair από Πράγα για Ρώμη εξετράπη για το αεροδρόμιο της Βενετίας, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι εφαρμόστηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου διευκρίνισε ότι οι πτήσεις αναχωρούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, χωρίς να έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Στην Ιρλανδία, εκκενώθηκαν τα γραφεία ιρλανδικών δημοσιογραφικών οργανισμών, ανάμεσά τους και ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, έπειτα από απειλές που διατυπώθηκαν σήμερα και που, σύμφωνα με τον παρουσιαστή ενός από τους ραδιοσταθμούς που δέχτηκαν την απειλή, τον Newstalk, επρόκειτο για φάρσα.

Ο Newstalk συνέχισε να μεταδίδει το πρόγραμμά του στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) όταν το προσωπικό ενημερώθηκε ότι μπορεί να επιστρέψει στο κτίριο στο κέντρο του Δουβλίνου, είπε στον αέρα η παρουσιάστρια Κλερ Μπάιρν.

Ο όμιλος της εφημερίδας Τhe Irish Independent, επίσης, ανέφερε ότι εκκενώθηκαν τα γραφεία του στην πρωτεύουσα.

Οι νέες αναφορές έρχονται μετά τις απειλές για βόμβες που επηρέασαν περισσότερες από 25 πτήσεις στην Ευρώπη την Πέμπτη (5/11).

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν χθες ήταν και δύο της Aegean, από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και από την Αθήνα προς τη Βιέννη. Ωστόσο, από τους ελέγχους δεν προέκυψαν ύποπτα ευρήματα.