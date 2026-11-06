Με προνόμια επιβραβεύει η Βόρεια Κορέα τους κορυφαίους χάκερ της, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με κλοπές, όπως η πρόσφατη και μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, όπου χάκερ απέσπασαν 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια από το ανταλλακτήριο της Binance.

Μεταξύ των προνομίων είναι ένα ευρύχωρο διαμέρισμα στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ και μεγάλες ανταμοιβές σε σκληρό νόμισμα, με σκοπό να αντισταθμιστούν οι εξαντλητικές ώρες εργασίας τους.

Άλλα προνόμια που περιμένουν τους χάκερ περιλαμβάνουν ταξίδια στο εξωτερικό, σε συμμαχικές χώρες όπως η Κίνα, όπου μπορούν να έχουν πιο ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει συγκεντρώσει έναν «στρατό» από τους καλύτερους παγκοσμίως χάκερ και τους δίνει αυτά τα κίνητρα, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που μετρά πάνω από μια δεκαετία.

Το πρόγραμμα αυτό ξεχωρίζει 200 από τους ευφυέστερους μαθητές γυμνασίου κάθε χρόνο, για να σπουδάσουν μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, λένε αναλυτές και αποστάτες. Ένα τμήμα της ομάδας καταλήγει τελικά να ασχολείται με την κυβερνοπειρατεία.

«Στην πραγματικότητα, αποτελούν ένα από τα μυστικά όπλα του Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο Κιμ Χέουνγκ-κβανγκ, Βορειοκορεάτης αποστάτης, ο οποίος εκπαίδευε χάκερ για λογαριασμό του κράτους, προτού διαφύγει στη Νότια Κορέα το 2004.

«Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να προετοιμάζει χάκερ με αυτόν τον τρόπο, αναζητώντας συστηματικά τα πιο ευφυή παιδιά, με μοναδικό σκοπό να τα μετατρέψει σε πράκτορες», πρόσθεσε, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Το αν τα ίδια επιθυμούν να γίνουν χάκερ ή όχι δεν έχει καμία σημασία».

Το FBI και η Binance έχουν δηλώσει ότι η Βόρεια Κορέα ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση κατά της Binance, ωστόσο η Πιονγκγιάνγκ το αρνείται. Εταιρείες, που ειδικεύονται στη διερεύνηση περιστατικών στο blockchain, έχουν αποδώσει την επίθεση σε μια βορειοκορεατική ομάδα γνωστή ως «TraderTraitor».

Η άρνηση αυτή εντάσσεται σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, κατά το οποίο η Βόρεια Κορέα απορρίπτει εδώ και χρόνια τέτοιου είδους κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις κατασκευασμένες πολιτικές προκλήσεις.

Συστημική επιλογή

Η Βόρεια Κορέα δημιούργησε μια κυβερνομονάδα το 1998, αλλά αναβάθμισε το καθεστώς της αφότου ο Κιμ ανέλαβε την εξουσία. Το 2013, ο ίδιος δήλωσε ότι ο κυβερνοπόλεμος αποτελεί —μαζί με τα πυρηνικά όπλα και τους πυραύλους— ένα «σπαθί παντός σκοπού», το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για την ικανότητα πλήγματος της χώρας.

Η επιλογή των υποψηφίων ξεκινά στο γυμνάσιο στην ηλικία των 11 ή 12 ετών, με τις αρχές να ξεχωρίζουν περίπου 150 με 200 παιδιά κάθε χρόνο, για να σπουδάσουν πληροφορική, δήλωσε ο Κιμ Χέουνγκ-κβανγκ, πρώην εκπαιδευτής, καθώς και δύο αποστάτες που εργάζονταν στον τομέα της πληροφορικής.

Στα 17 τους χρόνια, οι καλύτεροι στέλνονται στα κορυφαία πανεπιστήμια της Βόρειας Κορέας και υποβάλλονται σε περαιτέρω αξιολόγηση προτού οι λίγοι επίλεκτοι τελικώς εισέλθουν στη στρατιωτική κυβερνομονάδα ως χάκερ, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Εκπαιδεύονται σε τομείς, όπως τα πρωτόκολλα κρυπτονομισμάτων και η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) ξένων συσκευών υλικού (hardware), πέρα από τα πιο συμβατικά αντικείμενα, όπως τα ανώτερα μαθηματικά και οι ξένες γλώσσες, ανέφερε ένας από αυτούς.

Όσοι δεν γίνονται χάκερ εκπαιδεύονται για να αναπτύσσουν λογισμικά ή εφαρμογές για δυτικές εταιρείες, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως.

«Ενώ οι καλύτεροι μαθητές της Νότιας Κορέας πιθανόν να επιδιώξουν την ιατρική ή άλλες καριέρες με γόητρο, η Βόρεια Κορέα καθοδηγεί τα μεγάλα ταλέντα της στα πυρηνικά προγράμματα και στα κυβερνοπρογράμματα και ουσιαστικά εγγυάται το μέλλον τους», εξηγεί ο Λιμ Γιονγκίν, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου της Κορέας.

Οι επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να αποφέρουν στη στρατιωτική μονάδα των χάκερ έως και το 30% των κερδών από τη λεία σε δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι ίδιοι ενδέχεται να λάβουν ακόμη και διαμέρισμα στην πρωτεύουσα, όπου μπορούν να διαμένουν και οι γονείς τους, ανέφερε ο Κιμ.

«Υπάρχουν αναφορές ότι στα στελέχη που σημειώνουν επιτυχίες στον κυβερνοχώρο παραχωρούνται διαμερίσματα στην Πιονγκγιάνγκ», δήλωσε ο Λιμ, προσθέτοντας ότι τα διαμερίσματα αυτά μπορεί να φτάνουν σε εμβαδόν έως και τα 132 τετραγωνικά μέτρα.

Αυτοί οι επιτυχόντες δικαιούνται επίσης να γίνουν μέλη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και να παντρευτούν με γόνους της ελίτ, είπε ένας από τους αποστάτες.

Ωστόσο, πρόκειται για ολιγομελή ομάδα. Σύμφωνα με εκτίμηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας το 2024, περίπου 8.400 άτομα απασχολούνται στις επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου της Βόρειας Κορέας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δεν προβάλλουν δημόσια τα επιτεύγματα τέτοιων χάκερ, ωστόσο αναδεικνύουν συχνά μαθητές που επιδεικνύουν ταλέντο στον προγραμματισμό.

Στρατιωτική οργάνωση

Άλλες ομάδες, που έχουν έρθει σε επαφή με Βορειοκορεάτες εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής —οι οποίοι εξασφαλίζουν πόρους για το καθεστώς του Κιμ αναλαμβάνοντας θέσεις εργασίας εξ αποστάσεως σε δυτικές εταιρείες τεχνολογίας— τους περιγράφουν ως άτομα με υψηλό βαθμό οργάνωσης, ευγενικούς στις συναλλαγές τους και ένθερμους χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

«Υπάρχει σαφώς μια δομή που συναντά κανείς στον στρατό. Αυστηρά χρονοδιαγράμματα, καθάρισμα αρβυλών, απόλυτη τάξη», ανέφερε ο YouTuber Deeveeaar, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απέκτησε πρόσβαση σε κάμερες που παρακολουθούσαν Βορειοκορεάτες εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής κατά την ώρα της εργασίας τους.

«Το να πει κανείς ότι “χρησιμοποιούν πολύ την τεχνητή νοημοσύνη” είναι λίγο. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της όλης δραστηριότητάς τους», δήλωσε ο ίδιος, αναφέροντας τη χρήση πληρωμένων λογαριασμών ChatGPT, καθώς και εργαλείων όπως το Claude Code και το Cursor, μεταξύ πολλών άλλων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

«Τη χρησιμοποιούν για να γράφουν κώδικα, να τροποποιούν τα βιογραφικά τους ή να δημιουργούν νέα, ακόμη και για να πλαστογραφούν έγγραφα και ταυτότητες».

Η Binance ανέφερε ότι οι χάκερ χρησιμοποίησαν μια εικονική συνέντευξη για εργασία και λογισμικό κρυμμένο μέσα σε μια αγγελία, προκειμένου να παραβιάσουν τους υπολογιστές των εργαζομένων και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ένα εσωτερικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να πάρουν τον έλεγχο των συστημάτων.

Σκληρές συνθήκες εργασίας

Ωστόσο, ο τρόπος ζωής ενός χάκερ ή ενός εργαζομένου υψηλού επιπέδου στον τομέα της τεχνολογίας για λογαριασμό της Βόρειας Κορέας είναι εξαντλητικός, ειδικά όταν του ανατίθεται κάποια αποστολή ή όταν στέλνεται στο εξωτερικό, σύμφωνα με πρώην εργαζόμενους στον κλάδο της πληροφορικής και με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η διαβίωση σε περιορισμένους χώρους, τα ωράρια εργασίας που συχνά ξεπερνούν τις 10 ώρες την ημέρα, η διαρκής παρακολούθηση και οι αυστηροί στόχοι αποτελούν μερικές από τις αρνητικές πτυχές, ανέφεραν πρώην εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίοι μίλησαν στο πλαίσιο έκθεσης που συνέταξε πέρυσι η οργάνωση PSCORE.

«Υπάρχει πάντα πίεση να συνεχίσεις να βγάζεις χρήματα. Το στρες είναι ακραίο και εξαιτίας του ψυχολογικού φόρτου οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν προβλήματα υγείας», λέει ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, ο Ναμ Μπάντα.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής πρέπει να εκπληρώσουν έναν μηνιαίο στόχο σε δολάρια, διαφορετικά τους περιμένουν ταπείνωση και άλλες τιμωρίες, συμπληρώνει ο ίδιος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, η επιτυχία των χάκερ μπορεί να αποθρασύνει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, καθώς γίνονται όλο και πιο ικανοί και φιλόδοξοι.

«Παρατηρούμε ότι στρέφονται όλο και περισσότερο σε αυτό που αποκαλούμε “κυνήγι μεγάλων θηραμάτων”», δήλωσε ο Άλεκ Ζέμπρικ, ανώτερος διευθυντής παγκόσμιων υπηρεσιών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Chainalysis.

«Στοχεύουν, δηλαδή, σε μεγαλύτερους οργανισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να διαθέτουν σημαντικότερα χρηματικά αποθέματα που θα μπορούσαν να αποσπάσουν. Πρόκειται για πιο δύσκολους στόχους», πρόσθεσε.

«Ωστόσο, όπως δείχνει η περίπτωση της Binance, τα κέρδη μπορούν σίγουρα να δικαιολογήσουν τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτό», καταλήγει.