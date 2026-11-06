Το χαρακτηριστικό ντύσιμο του Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον αναγνωρίσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο: μπλε ή, περιστασιακά, μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια λεπτομέρεια που εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού προέδρου και αλλάζει αισθητά την εικόνα του: το καπέλο του μπέιζμπολ.

Είτε πρόκειται για εμφανίσεις γύρω από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 είτε για την τελετή μεταφοράς των σορών έξι στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ επιλέγει να συνδυάζει το επίσημο κοστούμι του με το γνωστό κόκκινο καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again» (MAGA), το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της πολιτικής του ταυτότητας.

Ειδικοί στη μόδα, την πολιτική επικοινωνία και τη ρητορική εξηγούν, μιλώντας στη HuffPost, ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί έναν ακόμα τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να επικοινωνήσει συγκεκριμένα μηνύματα στο κοινό του. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, δεν είναι βέβαιο ότι το μήνυμα γίνεται πάντα αντιληπτό με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί.

Το χαρακτηριστικό ντύσιμο του Τραμπ και η προσθήκη του καπέλου

«Η συνηθισμένη εμφάνιση του Τραμπ είναι το μπλε κοστούμι, το λευκό πουκάμισο και συνήθως η κόκκινη γραβάτα. Πρόκειται για μια ενδυματολογική επιλογή που αποσκοπεί στο να εκπέμπει το μήνυμα “είμαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας” και δημιουργεί μια εμβληματική εικόνα», δήλωσε στη HuffPost η Πάτι Γουντ, ειδικός στη γλώσσα του σώματος και τη μη λεκτική επικοινωνία, καθώς και συγγραφέας του βιβλίου «SNAP: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma».

Η συγκεκριμένη εικόνα του Τραμπ έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από την εποχή της τηλεοπτικής εκπομπής «The Apprentice». Η προσθήκη του καπέλου, επομένως, έρχεται να διαφοροποιήσει ένα κατά τα άλλα ιδιαίτερα συγκεκριμένο στιλ, το οποίο παραπέμπει στον πλούτο και την οικονομική επιτυχία. Ενδεικτική είναι και η γνωστή, αλλά συχνά επικριθείσα, προτίμησή του για κοστούμια του οίκου Brioni.

«Ο συνδυασμός μπλε κοστουμιού, λευκού πουκαμίσου και κόκκινης γραβάτας δημιουργεί μια έντονη και εύκολα αναγνωρίσιμη σιλουέτα, η οποία συνδέεται με παραδοσιακά σύμβολα εξουσίας και πατριωτισμού», ανέφερε η Έντιθ Τσαν, στιλίστρια διασημοτήτων και σύμβουλος εικόνας.

Η ίδια επισημαίνει ότι μια «εξαιρετικά συνεπής» ενδυματολογική ταυτότητα αποτελεί βασική αρχή του ισχυρού προσωπικού branding. Ωστόσο, προσθέτει ότι η προσθήκη του, συχνά κόκκινου, καπέλου αλλάζει ελαφρώς το μήνυμα που εκπέμπει η συνολική εμφάνιση.

Όπως εξηγεί, τα καπέλα δημιουργούν σε ψυχολογικό επίπεδο μια αίσθηση προστασίας και πλαισίωσης του προσώπου, κάτι που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο που τα φορά να αισθάνεται ότι έχει μεγαλύτερο έλεγχο ή ότι προστατεύεται σε περιβάλλοντα όπου βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, όπως οι πολιτικές συγκεντρώσεις.

Ο Τραμπ έχει εμφανιστεί με διαφορετικές εκδοχές των καπέλων του, μεταξύ των οποίων και ένα λευκό με την επιγραφή «USA», το οποίο φορούσε κατά την ανακοίνωση της επίθεσης στο Ιράν. Ωστόσο, το έντονο κόκκινο καπέλο έχει συνδεθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με την εικόνα του.

«Το έντονο κόκκινο χρώμα επιλέγεται σκόπιμα για να τραβά την προσοχή και επικοινωνεί ενέργεια, επιβλητικό χαρακτήρα και κυριαρχία», σημείωσε η Τσαν.

Γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει να φορά καπέλο με το κοστούμι

Για την Πάτι Γουντ, η συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή ενδέχεται να σχετίζεται με την προσπάθεια του Τραμπ να συνδεθεί με μια κοινωνική βάση που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα ενός ανθρώπου που προτιμά πολυτελείς χώρους και επιχρυσωμένα μπάνια.

«Η δική μου εκτίμηση είναι ότι, όταν έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία, έπρεπε να του πουν: “Εντάξει, ξέρεις, ο κόσμος σε βλέπει ως έναν πλούσιο άνθρωπο και τώρα προσπαθείς να απευθυνθείς στον απλό άνθρωπο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό; Λοιπόν, θα ήταν ένα καπέλο του μπέιζμπολ και θα ήταν κόκκινο, επειδή το κόκκινο είναι το χρώμα των Ρεπουμπλικανών”», ανέφερε.

Όπως εξηγεί, το καπέλο λειτουργεί ως ένα ακόμα οπτικό αντικείμενο που εντάσσεται στη συνολική εικόνα και αφήγηση ενός σημαντικού πολιτικού προσώπου. Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα κομμάτι της ενδυματολογικής του «στολής».

Από την πλευρά της, η Έντιθ Τσαν θεωρεί ότι ο συνδυασμός επίσημων και καθημερινών στοιχείων εξυπηρετεί την προβολή μιας διπλής ταυτότητας του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του.

«Η ανάμειξη επίσημων και καθημερινών στοιχείων έχει γίνει όλο και πιο συνηθισμένη στη σύγχρονη μόδα. Η μόδα σήμερα συνδυάζει συχνά την αυστηρή ραπτική με πιο χαλαρά κομμάτια, προκειμένου να εκπέμψει οικειότητα και μοντέρνα αισθητική. Ένα καπέλο του μπέιζμπολ σε συνδυασμό με κοστούμι δημιουργεί ένα γεφύρωμα ανάμεσα στη θεσμική εξουσία και την καθημερινή προσβασιμότητα», σημείωσε.

«Γενικότερα, στον χώρο της μόδας, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να υποδηλώνει αυτοπεποίθηση και απομάκρυνση από τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες. Στην περίπτωση του Τραμπ, η εμφάνιση φαίνεται να ενισχύει μια διπλή ταυτότητα: εκείνη του επίσημου πολιτικού ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα ενός ανθρώπου που παρουσιάζεται συνδεδεμένος με τους καθημερινούς υποστηρικτές του. Το καπέλο μειώνει την επισημότητα του κοστουμιού και εναρμονίζεται με τον λαϊκιστικό τόνο των προεκλογικών συγκεντρώσεών του», πρόσθεσε.

Παράλληλα, όταν το καπέλο φέρει τα δικά του συνθήματα, όπως το «Make America Great Again» ή το «USA», αποκτά και έναν επιπλέον επικοινωνιακό ρόλο.

«Όταν προστίθεται ένα σύνθημα στο καπέλο, το αξεσουάρ μετατρέπεται σε μια μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας. Λειτουργεί σχεδόν σαν ένας τίτλος που φορά κάποιος, μεταδίδοντας αμέσως ένα μήνυμα ταύτισης και δυναμισμού, προτού καν ειπωθεί μία λέξη», εξήγησε η Τσαν.

Γιατί ο συνδυασμός κοστουμιού και καπέλου μπορεί να ξενίζει

Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος που επιλέγει να συνδυάσει επίσημα ρούχα με πιο καθημερινά στοιχεία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Έντιθ Τσαν, υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται μια τέτοια επιλογή.

Ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ είχε φωτογραφηθεί κατά καιρούς φορώντας καπέλο του μπέιζμπολ μαζί με επίσημα ρούχα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εμφανίσεις του είχαν κυρίως ανεπίσημο χαρακτήρα και εντάσσονταν σε ένα πιο χαλαρό, καθημερινό στιλ.

Σε αυτή την περίπτωση, το καπέλο εξέπεμπε αυτοπεποίθηση, άνεση και μια σύγχρονη αντίληψη για τον ανδρισμό, χωρίς να συνδέεται με κάποιο πολιτικό μήνυμα.

Ένα διαφορετικό παράδειγμα αποτελεί ο πρώην ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας, Ουίλιαμ Χέιγκ. Το 1997, φωτογραφίες του με καπέλο του μπέιζμπολ προκάλεσαν εκτεταμένα αρνητικά σχόλια, καθώς η εμφάνισή του θεωρήθηκε ασύμβατη με την εικόνα κύρους που αναμένεται από έναν πολιτικό ηγέτη.

«Το συγκεκριμένο καθημερινό αξεσουάρ υπονόμευσε τη σοβαρότητα που περίμεναν οι άνθρωποι από ένα πρόσωπο που κατέχει εθνικό πολιτικό αξίωμα», ανέφερε η Τσαν.

Τα παραδείγματα αυτά, σύμφωνα με την ίδια, καταδεικνύουν πόσο καθοριστικό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμφανίζεται κάποιος με μια συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή. Σε περιστάσεις μόδας ή καθημερινότητας, το καπέλο μπορεί να εκπέμπει στιλ και άνεση. Σε επίσημες εκδηλώσεις ή περιβάλλοντα πολιτικής ηγεσίας, όμως, το ίδιο αξεσουάρ μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό συμβολισμό.

«Το αίσθημα ότι κάτι δεν ταιριάζει συχνά προέρχεται από το γεγονός ότι το καπέλο του μπέιζμπολ έχει τις ρίζες του στον αθλητισμό και τη νεανική κουλτούρα, ενώ το κοστούμι παραδοσιακά συμβολίζει την εξουσία, τον επαγγελματισμό και την επισημότητα. Όταν αυτά τα δύο στοιχεία συνδυάζονται, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται μια οπτική αντίφαση. Στον χώρο της μόδας, αυτή η αντίθεση μπορεί να φαίνεται μοντέρνα ή δημιουργική, αλλά σε περιβάλλοντα ηγεσίας ή τελετουργικών εκδηλώσεων μπορεί να μοιάζει ασύμβατη, καθώς διαταράσσει την οπτική γλώσσα που συνδέει ο κόσμος με την εξουσία», εξήγησε.

Τα λάθη και οι επιτυχημένες ενδυματολογικές επιλογές των πολιτικών ηγετών

Οι δημόσιες εμφανίσεις των πολιτικών ηγετών σε περιόδους κρίσης προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για επιτυχημένες ή αποτυχημένες επικοινωνιακές επιλογές μέσω της εμφάνισής τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η εμφάνιση του προέδρου, Τζορτζ Μπους του νεότερου, με στολή πιλότου κατά την περίφημη δήλωση «Η αποστολή εξετελέσθη», η οποία δέχτηκε έντονη κριτική, αλλά και η εικόνα του Μπαράκ Ομπάμα με σηκωμένα μανίκια, που συνδέθηκε με το μήνυμα «ας πιάσουμε δουλειά».

Τέτοιες στιγμές αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τους ηγέτες να δημιουργήσουν έναν δεσμό με το κοινό στο οποίο απευθύνονται, δηλαδή τον αμερικανικό λαό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εμφάνιση μεταφέρει με επιτυχία το επιθυμητό μήνυμα, όπως ότι ένας ηγέτης είναι ικανός, συγκεντρωμένος και έχει θέσει τις σωστές προτεραιότητες. Σε άλλες, όμως, μπορεί να δίνει την εντύπωση μιας μεταμφίεσης που δεν ταιριάζει στο πρόσωπο που τη φορά. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, μια τέτοια επιλογή μπορεί ακόμη και να θεωρηθεί ασέβεια, όπως συνέβη με το πρόσφατο επικοινωνιακό ατόπημα κατά την τελετή μεταφοράς των σορών των στρατιωτικών.

Η Έντιθ Τσαν επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα σε καλλιτέχνες όπως η Ριάνα ή ο Chance the Rapper, οι οποίοι μπορούν να πειραματίζονται με συνδυασμούς streetwear και υψηλής ραπτικής λόγω της δημιουργικής φύσης της δουλειάς τους, και σε έναν πολιτικό που κάνει αντίστοιχες επιλογές.

«Σε ανεπίσημες πολιτικές ή τελετουργικές περιστάσεις, ο ίδιος συνδυασμός μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστος, καθώς το κοινό συνήθως αναμένει οπτική συνέπεια με τους παραδοσιακούς ενδυματολογικούς κανόνες που συνδέονται με την ηγεσία», σημείωσε.

«Προσπαθεί να μοιάζει με τον απλό άνθρωπο», λέει ειδικός για τον Τραμπ.

Η Πάτι Γουντ θεωρεί ότι η επιλογή του Τραμπ να φορά το καπέλο σε περιστάσεις όπως οι ανακοινώσεις για το Ιράν αποτελεί μια ασυμφωνία που παρατηρείται εδώ και καιρό.

Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη εμφάνιση μπορεί να εκληφθεί ως μια έντονη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να εμφανιστεί ως μέλος μιας κοινωνικής τάξης στην οποία στην πραγματικότητα δεν ανήκει. Η εικόνα, όπως αναφέρει, θυμίζει κάποιον που φορά το λογότυπο μιας αθλητικής ομάδας, προκειμένου να δείξει ότι ανήκει σε αυτήν.

«Προσπαθεί να μοιάζει με τον απλό άνθρωπο. Όμως αυτό δεν ταιριάζει με την υπόλοιπη εμφάνισή του. Δεν υπάρχει ευθυγράμμιση, επομένως δεν φαίνεται αυθεντικό», δήλωσε.

«Δεν ταιριάζει. Πάντα με γοήτευε αυτό το γεγονός. Πάντα αναρωτιόμουν: “Πώς καταφέρνει και το κάνει αυτό χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις;”», πρόσθεσε.

Η ειδικός, η οποία έχει μελετήσει αμέτρητες φωτογραφίες και περιστάσεις στις οποίες εμφανίζονται πολιτικοί ηγέτες, εξηγεί ότι η έλλειψη αυθεντικότητας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα εμφανής μέσα από τη μη λεκτική επικοινωνία. Η ανάλυση της γλώσσας του σώματος, όπως σημειώνει, ξεκινά παραδοσιακά από τα πόδια και προχωρά προς τα πάνω.

«Τα πόδια είναι το πιο ειλικρινές σημείο. Σε εκείνο το υποσυνείδητο επίπεδο, στο οποίο διαβάζουμε τη μη λεκτική συμπεριφορά, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πραγματικά επικοινωνεί κάποιος, ποια είναι η αλήθεια. Και η ανάγνωση ξεκινά από τα πόδια και ανεβαίνει προς τα πάνω», ανέφερε η Γουντ.

«Αυτό το καπέλο, που δεν ταιριάζει με την υπόλοιπη μη λεκτική εικόνα, δημιουργεί μέσα σου την αίσθηση ότι κάτι δεν κολλάει. Ότι κάτι δεν είναι σωστό», πρόσθεσε.

Ο τρόπος που φορά το καπέλο αποκαλύπτει περισσότερα

Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ φορά το καπέλο του φαίνεται να έχει σημασία, σύμφωνα με την Πάτι Γουντ. Όπως εκτιμά, σε αυτές τις περιστάσεις το καπέλο μοιάζει περισσότερο με σκηνικό αντικείμενο παρά με ένα λειτουργικό αξεσουάρ, σαν κάποιος από το επιτελείο του να το έχει απλώς τοποθετήσει πάνω στο κεφάλι του.

Η ίδια παρατηρεί ότι όταν ο Αμερικανός πρόεδρος φορά κοστούμι, το καπέλο δεν εφαρμόζει κανονικά στο κεφάλι του, αλλά παραμένει ανασηκωμένο. Αυτό διαφέρει αισθητά από τον τρόπο με τον οποίο το φορά όταν παίζει γκολφ.

«Δεν φορά ποτέ το καπέλο κανονικά στο κεφάλι του όταν φορά κοστούμι. Το έχει ανασηκωμένο. Δεν ακουμπάει σωστά. Η εκτίμησή μου είναι ότι πιθανότατα δεν θέλει να χαλάσει τα μαλλιά του. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με το καπέλο του γκολφ. Όταν ιδρώνει, το κατεβάζει», ανέφερε.

Γιατί το καπέλο λειτουργεί στις προεκλογικές συγκεντρώσεις

Παρά τις αντιφάσεις που εντοπίζει στις επίσημες εμφανίσεις του Τραμπ, η Γουντ θεωρεί ότι η επιλογή του να φορά το χαρακτηριστικό καπέλο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του έχει περισσότερο νόημα.

Εκεί, όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο αξεσουάρ αποκτά έναν σαφή συμβολισμό, καθώς αποτελεί μέρος της εμφάνισης και των ίδιων των υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου.

«Είναι κάτι που φορούν και οι θαυμαστές του όταν πηγαίνουν να τον ακούσουν να μιλά. Φορούν την ίδια στολή, δείχνουν ότι ανήκουν στην ομάδα του και ότι έχουν την ίδια δύναμη και τον ίδιο έλεγχο στη ζωή τους με εκείνον, επειδή βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας του», κατέληξε.