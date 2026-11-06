Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται πλέον από ομάδες κυβερνοκατασκοπείας (APT) σε διάφορα στάδια των επιχειρήσεών τους, από την ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού έως τη δημιουργία ιστοσελίδων-δολωμάτων, όπως αποκαλύπτει η νέα έκθεση δραστηριότητας APT (Advanced Persistent Threat) του κέντρου έρευνας της παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι δραστηριότητες επιλεγμένων ομάδων APT που καταγράφηκαν από τους ερευνητές της ESET κατά την περίοδο Απριλίου- Σεπτεμβρίου 2026. Κατά την περίοδο αυτή, ομάδες APT που συνδέονται με την Κίνα πραγματοποίησαν επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών, με κύριους στόχους κρατικούς φορείς. Η δραστηριότητα ομάδων στη Μέση Ανατολή αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, κυρίως λόγω της επανεμφάνισης αρκετών ομάδων που συνδέονται με το Ιράν.

Παράλληλα, οι ομάδες APT που συνδέονται με τη Ρωσία συνέχισαν να υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους της χώρας, βάζοντας στο στόχαστρο κρατικούς φορείς, οργανισμούς του αμυντικού τομέα και στρατιωτικές οντότητες στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα στην Ουκρανία. Επιπλέον, τονίζεται ότι η δραστηριότητα ομάδων APT που συνδέονται με τη Λευκορωσία ευθυγραμμίζεται ολοένα και περισσότερο με τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Τέλος, εντοπίστηκε ότι η Ουκρανία αναδεικνύεται σε ολοένα και πιο σημαντικό στόχο για τις ομάδες APT που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα.

«Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα έντονης εξαμηνιαίας περιόδου, οι ερευνητές της ESET εντόπισαν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες ομάδες APT χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη (AI) και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) σε διάφορα στάδια των επιχειρήσεών τους. Οι φορείς απειλών αξιοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως για να επιταχύνουν εργασίες που διαφορετικά θα απαιτούσαν σημαντική προσπάθεια, όπως η ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού και η δημιουργία ιστοσελίδων-δολωμάτων», σημειώνει ο Ζαν-Ίαν Μπουτέν, διευθυντής Έρευνας Απειλών της ESET.