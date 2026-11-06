Η τουρκική εθνοσυνέλευση έδωσε το πράσινο φως στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας για την κοινή άμυνα μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη συζήτηση, κυβερνητικοί βουλευτές υποστήριξαν ότι η συμφωνία της Μέκκας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια, ενώ εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της.

Βασική αρχή της συμφωνίας είναι ότι μια εξωτερική ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενεργοποιώντας την υποχρέωση αμοιβαίας στρατιωτικής υποστήριξης.

Με την έγκριση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ολοκληρώνονται οι εσωτερικές διαδικασίες επικύρωσης και στις τρεις χώρες. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων επικύρωσης, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Άγκυρα διευκρινίζει ότι ενδεχόμενη στρατιωτική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία θα έχει αμυντικό χαρακτήρα, ενώ η αποστολή τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων θα απαιτεί ξεχωριστή κοινοβουλευτική έγκριση.

Ο βουλευτής του AKP, Ζιγιά Αλτουνγιαλντίζ, υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον τρίτης χώρας και αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και στην αποτροπή συγκρούσεων.

Η συζήτηση στην εθνοσυνέλευση της Τουρκίας συνοδεύτηκε από επιφυλάξεις για τις διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας και τον κίνδυνο εμπλοκής της σε περιφερειακές συγκρούσεις.

Ο βουλευτής του CHP, Μεχμέτ Γκιουζελμανσούρ, ζήτησε σαφείς εγγυήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ ο εκπρόσωπος του Καλού Κόμματος, Μπουγρά Καβουντζού, υποστήριξε ότι η ισραηλινή απειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως γεωπολιτική πραγματικότητα και όχι ως εργαλείο προπαγάνδας.

Ο βουλευτής του Νέου Κόμματος, Γιουκσέλ Τασκίν, χαρακτήρισε τη συμφωνία «αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής της Μέσης Ανατολής που επιθυμεί η συμμαχία Τραμπ-Νετανιάχου».