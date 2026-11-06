Ένα από τα μακροβιότερα μυστήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έφτασε επιτέλους στη λύση του, καθώς ο αμερικανικός στρατός κατάφερε να ταυτοποιήσει έναν αγνοούμενο στρατιώτη, ο οποίος ανήκε σε μία από τις πιο γνωστές μονάδες του. Περισσότερα από 80 χρόνια μετά την εξαφάνισή του, τα λείψανα του Τζόζεφ Γκάλα αναγνωρίστηκαν, δίνοντας τέλος στην πολυετή αναζήτηση της οικογένειάς του.

Ο Τζόζεφ Γκάλα ήταν στρατιώτης του αμερικανικού στρατού και μέλος των «Μέριλς Μαράουντερς» (Merrill’s Marauders). Δηλώθηκε νεκρός εν ώρα μάχης στις 14 Ιουλίου 1944, δύο μήνες αφότου εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια αποστολής στη Βιρμανία, τη σημερινή Μιανμάρ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Λογιστικής Αιχμαλώτων Πολέμου και Αγνοουμένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DPAA), ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου ότι τα λείψανα του Γκάλα ταυτοποιήθηκαν, με την υπόθεσή του να θεωρείται επίσημα διευθετημένη στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, σε ηλικία μόλις 21 ετών, δεν καταγράφηκαν ποτέ.

«Προσπαθούσαν για χρόνια και χρόνια να καταλάβουν τι πραγματικά του συνέβη. Νιώθουμε μεγάλη τιμή που επιτέλους θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του», δήλωσε στο WCVB ο Σκοτ ΝτεΓκρέγκορι, συγγενής του Γκάλα.

Όπως ανέφερε η υπηρεσία, το χωριό Μανκρίν ήταν το τελευταίο σημείο όπου είχε εντοπιστεί ο στρατιώτης, ενώ πολεμούσε στο πλευρό των «Μέριλς Μαράουντερς», μιας εθελοντικής μονάδας πεζικού που πήρε το όνομά της από τον διοικητή της.

«Αφού έφτασε στο πρόσφατα καταληφθέν αεροδρόμιο της Μιιτκίνα στη Βιρμανία, το τάγμα του Γκάλα προχώρησε νότια από το χωριό Μανκρίν στις 16 Ιουνίου 1944, αντιμετωπίζοντας τις ισχυρά οχυρωμένες ιαπωνικές θέσεις βόρεια της Μιιτκίνα», ανέφερε η DPAA σε ανακοίνωσή της.

Η επικίνδυνη αποστολή των «Μέριλς Μαράουντερς»

Η μονάδα των «μαχητών της ζούγκλας» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, προκειμένου να αναλάβει μια «μυστική και επικίνδυνη αποστολή» στο θέατρο επιχειρήσεων Κίνας – Βιρμανίας – Ινδίας, το οποίο ήταν επίσης γνωστό ως το «ξεχασμένο μέτωπο», σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Παρότι περίπου 3.000 άνδρες προσφέρθηκαν εθελοντικά για να συμμετάσχουν στην αποστολή, μόλις 200 κατάφεραν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Ήμασταν αναλώσιμοι. Υπήρχε ένα σχέδιο στα χαρτιά για να μας μεταφέρουν στη Βιρμανία, αλλά δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για να μας βγάλουν από εκεί», είχε δηλώσει στον αμερικανικό στρατό ο Σαμ Γουίλσον, πρώην μέλος της μονάδας.

«Όσοι προσφέρθηκαν εθελοντικά δεν είχαν ιδέα ποια θα ήταν η αποστολή», είχε αναφέρει στο CBS ο Ρόμπερτ Πασανίσι, ένας από τους στρατιώτες που επέζησαν.

Κάθε στρατιώτης που πολέμησε στις τάξεις των «Μέριλς Μαράουντερς» τιμήθηκε αργότερα από τον αμερικανικό στρατό με το Χάλκινο Αστέρι. Παράλληλα, αξιωματούχοι του Πενταγώνου διέταξαν να μην τοποθετηθεί κανένας από τους άνδρες ξανά σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων

Το 1946, όλα τα λείψανα των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στις μάχες μεταφέρθηκαν από το αμερικανικό στρατιωτικό κοιμητήριο στη Μιιτκίνα της Βιρμανίας στην Καλαϊκούντα της Ινδίας.

Όσα λείψανα δεν είχαν καταφέρει να ταυτοποιηθούν μεταφέρθηκαν το 1947 στο Κεντρικό Εργαστήριο Ταυτοποίησης στη νήσο Οάχου της Χαβάης, προκειμένου να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις.

«Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού του εργαστηρίου, αρκετά σύνολα λειψάνων δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν και στη συνέχεια ενταφιάστηκαν ως άγνωστοι στρατιώτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Εθνικό Κοιμητήριο Μνήμης του Ειρηνικού, γνωστό ως Πάντσοουλ, στη Χονολουλού», ανέφερε η DPAA στην ανακοίνωσή της.

Για την ταυτοποίηση των λειψάνων του Γκάλα, οι επιστήμονες της υπηρεσίας αξιοποίησαν οδοντιατρικές και ανθρωπολογικές εξετάσεις, καθώς και στοιχεία που σχετίζονταν με τις συνθήκες της εξαφάνισής του. Επιπλέον, πραγματοποίησαν αναλύσεις μιτοχονδριακού και αυτοσωμικού DNA.

Η επιστροφή του στην πατρίδα με στρατιωτικές τιμές

Ο Τζόζεφ Γκάλα οδηγήθηκε τελικά στην τελευταία του κατοικία με πλήρεις στρατιωτικές τιμές, στις 5 Νοεμβρίου, στο κοιμητήριο Πάιν Γκρόουβ, στο Λιν της Μασαχουσέτης.

Ο Μπομπ Σμιθ, ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή ταφής, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον στρατιώτη που τιμήθηκε στην τελετή, εξηγώντας ότι η ιστορία του έχει και προσωπική σημασία για τον ίδιο.

«Αυτή η ιστορία έχει προσωπική σύνδεση για μένα. Ένας φίλος του πατέρα μου ήταν επίσης μέλος των “Μέριλς Μαράουντερς”. Καταγόταν από το Μάλντεν της Μασαχουσέτης και θυμάμαι ότι είχα δει μια τηλεοπτική συνέντευξή του αρκετά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή», έγραψε.

«Καλώς επέστρεψες στην πατρίδα, στρατιώτη Γκάλα. Η θυσία σου, το θάρρος σου και η προσφορά σου δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, ήρωα», πρόσθεσε ο Σμιθ.

Η εφημερίδα Daily Mail επικοινώνησε με την DPAA και τον Μπομπ Σμιθ, ζητώντας σχόλια ή περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.