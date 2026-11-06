Χωρίς επιτυχία φαίνεται πως στέφεται η προσπάθεια της Τουρκίας να προωθήσει τον εκλεκτό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Φεριντούν Σινιρλίογλου, στην κορυφή της ιεραρχίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στη νέα άτυπη, την όγδοη κατά σειρά, ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία διεξήχθη χθες, Πέμπτη, ο Σινιρλίογλου συγκέντρωσε μόλις τρεις ψήφους «ενθάρρυνσης» και οκτώ «αποθάρρυνσης». Επίσης, τέσσερα μέλη δεν εξέφρασαν γνώμη.

Ειδικότερα, ο Τούρκος υποψήφιος ήρθε στην έκτη θέση, μεταξύ των οκτώ υποψηφίων. Πρώτη, με 12 θετικές ψήφους και τρεις αρνητικές, ήταν η Ρεβέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα. Ο Ραφαέλ Γκρόσι από την Αργεντινή εξασφάλισε εννέα θετικές ψήφους, ενώ η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ από τη Γουιάνα οκτώ και η Λάνα Νουσάιμπεχ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επτά.

UN Security Council 8th straw-poll results for selection of next UN chief:

Rebeca Grynspan 12 encourage, 3 discourage, 0 no opinion

Rafael Grossi 9-4-2

Carolyn Rodrigues Birkett 8-5-2

Lana Nusseibeh 7-6-2

Feridun Sinirlioglu 3-8-4 — PassBlue (@pass_blue) November 5, 2026

Αν και το παραπάνω αποτέλεσμα δεν είναι οριστικό, αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την Τουρκία. Μπορεί αυτές οι άτυπες ψηφοφορίες αποτυπώνουν απλώς τη διάθεση των κρατών, προτού το Συμβούλιο Ασφαλείας διατυπώσει επίσημη σύσταση προς τη γενική συνέλευση, το χθεσινό αποτέλεσμα είναι κακή αφετηρία για τον υποψήφιο, που προώθησε προσωπικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώνεται πως ο Φεριντούν Σινιρλίογλου δεν είναι καινούριος στην πολιτική. Διετέλεσε το 2015 υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και μόνιμος αντιπρόσωπός της στον ΟΗΕ από το 2016 έως το 2023, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2024 είναι γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ.

Η στάση Αθήνας και Λευκωσίας για την τουρκική υποψηφιότητα

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του την Τετάρτη στον ANT1, είχε ξεκαθαρίσει πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποστηρίξει την υποψηφιότητα Σινιρλίογλου.

Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνδέσει αυτή τη στάση της Αθήνας, με την ανάγκη ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να διαθέτει ειδικό βάρος και να προέρχεται από κράτος που σέβεται συνολικά το Διεθνές Δίκαιο.

Από την πλευρά της Κύπρου, η αντίδραση είχε εκφραστεί νωρίτερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είχε χαρακτηρίσει την τουρκική υποψηφιότητα «πολιτικό οξύμωρο», σημειώνοντας ότι μια χώρα, που εξακολουθεί να κατέχει τμήμα του εδάφους κράτους-μέλους του ΟΗΕ, επιδιώκει να αναλάβει την ηγεσία του Οργανισμού.

Η επικρατέστερη υποψήφια στην «κούρσα» διαδοχής

Η νέα, άτυπη ψηφοφορία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και έχει σκοπό την ανάδειξη του προσώπου, που στα τέλη της χρονιάς θα διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του γενικού γραμματέα.

Επικρατέστερη υποψήφια παραμένει η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, η Ρεβέκα Γκρίνσπαν, η οποία στη χθεσινή ψηφοφορία ενίσχυσε το προβάδισμά της, συγκεντρώνοντας 12 ψήφους «ενθάρρυνσης» και τρεις «αποθάρρυνσης».

Για να προταθεί κάποιο από τα υποψήφια πρόσωπα θα απαιτηθεί επίσημη ψηφοφορία. Θα οργανωθεί αφού θεωρηθεί πως έχει ισχυρές πιθανότητες επικράτησης, με τουλάχιστον 9 ψήφους «ενθάρρυνσης» και καμιά «αποθάρρυνσης» από οποιοδήποτε από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα).

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές ποια ήταν η στάση των πέντε κρατών αυτών στη χθεσινή άτυπη ψηφοφορία.

Πάντως, όποια ή όποιος αναδειχθεί στο αξίωμα θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις: τους πολέμους, τις περικοπές της χρηματοδότησης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και τη φθίνουσα βαρύτητα του διεθνούς οργανισμού, καθώς η σημερινή κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον έχει αποσυρθεί από δεκάδες υπηρεσίες του.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη το νέου ΓΓ του ΟΗΕ, στις 6 Νοεμβρίου προβλέπεται η διαδραστική συζήτηση του Τούρκου υποψηφίου στη γενική συνέλευση και στις 9 Νοεμβρίου η άτυπη συνάντησή του με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και ο διάδοχός του αναμένεται να αναλάβει τα ηνία την 1η Ιανουαρίου 2027.