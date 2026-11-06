Προσωρινό φρένο στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την ανέγερση μιας τεράστιας αψίδας θριάμβου στην αμερικανική πρωτεύουσα έβαλε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, λίγες μόλις ώρες μετά την έγκριση του έργου από την αρμόδια επιτροπή πολεοδομικού σχεδιασμού. Η απόφαση απαγορεύει στην κυβέρνηση να ξεκινήσει τις εργασίες για τις επόμενες δύο εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο θα εξεταστούν οι προσφυγές που αμφισβητούν τη νομιμότητα της κατασκευής.

Η αψίδα, που αποτελεί προσωπική επιθυμία του Αμερικανού προέδρου, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι διαστάσεις της και η χωροθέτησή της αναμένεται να μεταβάλουν σημαντικά την εικόνα ενός από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Ουάσινγκτον. Ειδικότερα, το μνημειώδες κτίσμα θα παρεμβάλλεται στην οπτική σύνδεση ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το εθνικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου βρίσκονται οι τάφοι εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτικών.

Την προσωρινή αναστολή των εργασιών αποφάσισε η ομοσπονδιακή δικαστής Τάνια Τσάτκαν, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή για διάστημα δύο εβδομάδων. Στο μεταξύ, το δικαστήριο θα εξετάσει τις νομικές ενστάσεις που έχουν κατατεθεί εναντίον του σχεδίου.

Η δικαστική παρέμβαση σημειώθηκε λίγο μετά την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (NCPC) να εγκρίνει την πρόταση. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με οκτώ μέλη να τάσσονται υπέρ και τέσσερα να καταψηφίζουν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αψίδα θα έχει ύψος μεγαλύτερο των 76 μέτρων, ξεπερνώντας κατά πολύ το αντίστοιχο μνημείο του Παρισιού, το οποίο αποτέλεσε την αρχιτεκτονική έμπνευση για το έργο και φτάνει περίπου τα 50 μέτρα.

Οι αντιδράσεις απέναντι στην κατασκευή ήταν μαζικές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκλεγμένοι αξιωματούχοι, βετεράνοι πολέμου και αρχιτέκτονες, παρουσίασαν τις αντιρρήσεις τους, εκφράζοντας σε πολλές περιπτώσεις τις θέσεις οργανώσεων που εκπροσωπούν. Παρά τις σχεδόν ομόφωνες αντιδράσεις όσων έλαβαν τον λόγο, η επιτροπή τελικά ενέκρινε την πρόταση που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσα σε εκείνους που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο ήταν ο Δημοκρατικός βουλευτής, Τζάρεντ Χάφμαν, ο οποίος άνοιξε τη διαδικασία των τοποθετήσεων απευθυνόμενος στα μέλη της επιτροπής. Όπως είπε, «προέτρεψε» τα μέλη της «να απορρίψετε αυτό το τελικό σχέδιο της μνημειώδους αψίδας που εξετάζετε σήμερα» (χθες, Πέμπτη), υποστηρίζοντας ότι το έργο «θα ντρόπιαζε την Αμερική, τα ιδανικά μας και τους νόμους μας».

Παράλληλα, βετεράνοι του πολέμου του Βιετνάμ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να σταματήσει η κατασκευή του μνημείου. Η προτεινόμενη τοποθεσία βρίσκεται κοντά στο στρατιωτικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στην απέναντι πλευρά της γέφυρας που οδηγεί στο Μνημείο Λίνκολν, γεγονός που έχει αποτελέσει βασικό σημείο της αντιπαράθεσης.

Από την πλευρά τους, τα τέσσερα μέλη της NCPC που καταψήφισαν την πρόταση είχαν ζητήσει να μετατεθεί η λήψη της απόφασης. Στα επιχειρήματά τους περιλαμβάνονταν οι νομικές εκκρεμότητες που συνοδεύουν το σχέδιο, αλλά και το γεγονός ότι δεν είχε εξασφαλιστεί από το Κογκρέσο η απαραίτητη δημοσιονομική έγκριση για τη χρηματοδότησή του.

Το αίτημα για αναβολή, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της επιτροπής.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών θα γινόταν αμέσως μετά την εξασφάλιση της έγκρισης από την επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχε κάποια δικαστική παρέμβαση την τελευταία στιγμή. Η απόφαση της δικαστού, ωστόσο, ανατρέπει προσωρινά αυτόν τον σχεδιασμό.