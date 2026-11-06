Η πρόσφατη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet στη Φλόριντα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ανθρώπων, επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους των ιδιωτικών πτήσεων. Σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία, τα ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη είναι περίπου 80 φορές πιο θανατηφόρα σε σύγκριση με τις πτήσεις των εμπορικών αεροπορικών εταιρειών.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) δείχνουν ότι το 2024 δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος σε προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις, ενώ στις ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Οι θάνατοι από αεροπορικά δυστυχήματα αναμένεται να είναι περισσότεροι το 2026, καθώς έχουν ήδη σημειωθεί τουλάχιστον δύο σοβαρά περιστατικά. Τον Ιανουάριο, συντριβή αεροσκάφους στο Μπανγκόρ του Μέιν προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, ενώ ακολούθησε το δυστύχημα στη Φλόριντα την Κυριακή.

Την τελευταία δεκαετία, οι πτήσεις τσάρτερ είχαν 80 φορές περισσότερους θανάτους ανά 100.000 ώρες πτήσης, σύμφωνα με τον δείκτη που χρησιμοποιούν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αεροπορίας για τη μέτρηση του χρόνου παραμονής των αεροσκαφών στον αέρα.

Ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο παρουσιάζουν οι πτήσεις με μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη. Τα λεγόμενα αεροσκάφη γενικής αεροπορίας προκάλεσαν 300 θανάτους το 2024, αριθμός που αντιστοιχεί σε 500 φορές περισσότερους θανάτους ανά μίλι πτήσης σε σύγκριση με τις εμπορικές μεταφορές. Την ίδια χρονιά, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ναυλωμένα ελικόπτερα.

Γιατί οι ιδιωτικές πτήσεις είναι πιο επικίνδυνες

Οι ειδικοί αποδίδουν τη διαφορά στα επίπεδα ασφάλειας και στους διαφορετικούς κανονισμούς που ισχύουν για τις ιδιωτικές εταιρείες τσάρτερ και τις εμπορικές αεροπορικές. Οι πιλότοι των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών συνήθως υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον 1.500 ώρες πτήσης, ενώ στους ιδιωτικούς ναύλους το ελάχιστο όριο είναι γενικά 500 ώρες. Για τους συγκυβερνήτες απαιτείται μόλις ο μισός χρόνος.

Επιπλέον, οι πιλότοι ιδιωτικών πτήσεων δεν έχουν υποχρεωτικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, σε αντίθεση με τους πιλότους των εμπορικών αεροπορικών εταιρειών, για τους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ έχει ορίσει το 65ο έτος.

Στις ιδιωτικές πτήσεις, οι πιλότοι συχνά αξιολογούν μόνοι τους τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια της διαδρομής, ενώ στις εμπορικές εταιρείες υπάρχουν ειδικοί υπεύθυνοι που εξετάζουν εάν μια πτήση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Παράλληλα, οι πιλότοι τσάρτερ μπορεί να δέχονται πιέσεις από τους πελάτες τους να φτάσουν γρήγορα στον προορισμό τους. Ειδικός εκτίμησε ότι η συντριβή στη Φλόριντα ενδέχεται να σχετίζεται με το φαινόμενο «get-there-itis», δηλαδή την τάση των πιλότων να συνεχίζουν μια πτήση παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επιβατών.

Παρά τους κινδύνους των ιδιωτικών πτήσεων, οι αερομεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν το ασφαλέστερο μέσο μετακίνησης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, οι εμπορικές πτήσεις είναι περίπου 700 φορές ασφαλέστερες από τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο.

Μόνο το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 40.000 θάνατοι στους δρόμους των ΗΠΑ, ενώ, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών, τα αυτοκίνητα ευθύνονταν για το 99% των τραυματισμών που σχετίζονταν με τις μεταφορές το 2023, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.