Τουλάχιστον 34 πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν επηρεαστεί αυτή την εβδομάδα από ψεύτικες απειλές για τοποθέτηση βόμβας, με ορισμένα αεροσκάφη να αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν έκτακτες προσγειώσεις. Τα περιστατικά προκαλούν αυξανόμενο προβληματισμό σχετικά με το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης προσπάθειας πρόκλησης χάους στις αερομεταφορές και τα ταξίδια.

Τουλάχιστον 25 απειλές για βόμβες καταγράφηκαν την Πέμπτη σε πτήσεις που συνδέονταν με την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Βρετανία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, την Αυστρία, τη Δανία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Σερβία και την Τσεχία.

Όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό τους δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο.

Στη Βρετανία, το Χίθροου, το κεντρικό αεροδρόμιο του Λονδίνου, καθώς και το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, δέχτηκαν απειλές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ερευνητών της αεροπορικής αστυνομικής διεύθυνσης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ψευδείς συναγερμούς.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχαν διατυπωθεί απειλές εναντίον τεσσάρων αεροσκαφών που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Χίθροου ή να προσγειωθούν σε αυτό. Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι, έπειτα από αξιολόγηση των περιστατικών, «δεν εντοπίστηκαν ζητήματα ασφαλείας».

Παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και τις προηγούμενες ημέρες

Το κύμα των ψεύτικων απειλών της Πέμπτης ακολούθησε αντίστοιχα περιστατικά την Τρίτη, όταν επτά αεροσκάφη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ελέγχθηκαν ή άλλαξαν πορεία εξαιτίας κακόβουλων ειδοποιήσεων. Τη Δευτέρα, μάλιστα, πτήση από τη Βρετανία προς τη Βουλγαρία εκτράπηκε από την πορεία της έπειτα από απειλή, η οποία, όπως φάνηκε, δεν είχε πραγματική βάση.

Οι ερευνητές ανέφεραν την Πέμπτη ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως πίσω από τις ψεύτικες απειλές βρίσκεται κάποια εχθρική τρομοκρατική οργάνωση ή κρατικός παράγοντας, όπως η Ρωσία ή το Ιράν. Οι έρευνες για τα περιστατικά συνεχίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) καταδίκασε τις αναταράξεις που προκλήθηκαν στις αερομεταφορές και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν την προέλευση των απειλών. «Η ασφάλεια αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του κλάδου και αντιμετωπίζουμε όλες τις απειλές με τη δέουσα σοβαρότητα», δήλωσε ο Νικ Κάριν, ανώτερος αντιπρόεδρος της IATA για τις επιχειρήσεις, την ασφάλεια και την προστασία.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε απειλή εναντίον αμάχων είναι απαράδεκτη.

Τα μηνύματα με τις απειλές και η αναφορά στο «Κράτος των Ανδρών»

Σύμφωνα με πηγές της Aeroporti di Roma, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δύο αεροδρόμια της Ρώμης, καθώς και με κείμενο που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις απειλές για βόμβες που στάλθηκαν στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Σόφιας έφεραν την υπογραφή «Μαχητές του Κράτους των Ανδρών».

Το «Κράτος των Ανδρών» είναι ένα ρωσικό ακροδεξιό, υπερεθνικιστικό και μισογυνιστικό κίνημα, το οποίο ιδρύθηκε το 2016 από τον Βλαντισλάβ Ποζντνιάκοφ. Ο ίδιος, που αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή του πολέμου στην Ουκρανία, δεν σχολίασε ούτε ανέλαβε την ευθύνη για τις απειλές μέσω του καναλιού του στο Telegram.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα μηνύματα περιείχαν τις εξής προειδοποιήσεις: «Εμείς, οι μαχητές του Κράτους των Ανδρών, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό καθεστώς σας θα το θυμάται για πάντα. Η έκρηξη θα σημειωθεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, οι ουρανοί σας θα γίνουν κόκκινοι».

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Κορκ επιβεβαίωσε στον Guardian ότι το αεροδρόμιο δέχτηκε ανώνυμη απειλή μέσω τηλεφωνικής κλήσης το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει μία πτήση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο για πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου.

Σε διαφορετικό περιστατικό, αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Πεσκάρα της Ιταλίας προς το Σαρλερουά των Βρυξελλών υποβλήθηκε σε έλεγχο, όταν εντοπίστηκε η λέξη «βόμβα» γραμμένη στους τοίχους της τουαλέτας του αεροσκάφους.

Περιορισμένος αριθμός πτήσεων σε σχέση με το σύνολο των ευρωπαϊκών δρομολογίων

Οι επιπτώσεις των περιστατικών μεταφέρθηκαν και σε άλλα δρομολόγια, ωστόσο οι πτήσεις που επηρεάστηκαν αποτελούσαν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικά 27.400 πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες στην Ευρώπη την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol.

Την ίδια ώρα, ο πιλότος πτήσης της Ερ Λίνγκους από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στο Εβρέ της Γαλλίας, φέρεται να βρισκόταν υπό εξέταση από τις γαλλικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, ο πιλότος είχε αρχικά αρνηθεί να προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση.

Η αναστάτωση στις αερομεταφορές σημειώθηκε έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις που καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα εναντίον συστημάτων ψύξης σε σούπερ μάρκετ.

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε την Πέμπτη «παράλογη» οποιαδήποτε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών στη διοίκηση του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις κυβερνοεπιθέσεις στα ψυγεία. «Αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, με τις οποίες μας εμπλέκουν στα πάντα», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Στη Ρώμη, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, αναφέρθηκε στον φερόμενο υβριδικό πόλεμο λέγοντας: «μου φαίνεται πως πλέον κάθε μέρα, από τα ψυγεία μέχρι τις προμήθειες αίματος στη Γαλλία και αυτούς τους ψεύτικους συναγερμούς, υπάρχει κάποιος που έχει συμφέρον να υποδαυλίζει τις εντάσεις».

Όταν ρωτήθηκε εάν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από τις ψεύτικες απειλές, απάντησε: «Ονομάζεται “πόλεμος κάτω από το κατώφλι”, επειδή βρίσκεται κάτω από το όριο απόδοσης ευθυνών. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο σκόπιμα, ώστε κανείς να μην μπορεί να αποδώσει την ευθύνη».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι απειλές ενδέχεται να αποτελούν συντονισμένη εκστρατεία

Πολλές από τις πτήσεις που επηρεάστηκαν πραγματοποιούνταν από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάποιο σαφές μοτίβο που να συνδέει τα περιστατικά.

Ειδικοί στον τομέα των αερομεταφορών επισημαίνουν ότι οι ψεύτικες απειλές αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Ωστόσο, ένας τόσο μεγάλος αριθμός αξιόπιστων απειλών, ακόμα και αν πρόκειται για κακόβουλους ψεύτικους συναγερμούς, φαίνεται να παραπέμπει σε συντονισμένη δράση.

Όπως εξηγούν, η επιβίβαση μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών σε αεροσκάφος θα πρέπει να αποκλείεται χάρη στα πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας και ελέγχων. Ωστόσο, οι συνέπειες μιας έκρηξης θα ήταν πολλαπλάσιες εάν αυτή σημειωνόταν σε αεροσκάφος που πετά στο συνηθισμένο ύψος πλεύσης των 35.000 ποδιών.

Οι αλλαγές πορείας και οι έκτακτες προσγειώσεις συνεπάγονται υψηλό οικονομικό κόστος και προκαλούν σημαντικές αναταράξεις στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών. Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες έχουν ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης όταν έρχονται αντιμέτωπες με οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να θεωρηθεί έστω και εν μέρει αξιόπιστη.

Επιπλέον, η εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών επιτρέπει πλέον σε οποιονδήποτε επιχειρεί να προκαλέσει αναστάτωση να αποκτήσει λεπτομέρειες για τα προγράμματα πτήσεων, τους τύπους αεροσκαφών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Πρόκειται για πληροφορίες που πριν από μερικές δεκαετίες θα ήταν διαθέσιμες μόνο σε ανθρώπους με εσωτερική γνώση του κλάδου.

Ο Ρις Τζόουνς, αναλυτής της εταιρείας αεροπορικών πληροφοριών Osprey Flight Solutions, δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη των αεροπορικών εταιρειών στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών αεροδρομίων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγές των καθιερωμένων πρωτοκόλλων μετά τα περιστατικά.

Όπως σημείωσε, ωστόσο, «μία από τις φυσικές αντιδράσεις θα είναι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, η αυξημένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και η ανησυχία της κοινής γνώμης σχετικά με τα ταξίδια».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι απειλές φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, περιγράφοντας την εκστρατεία ως «μια σχετικά χαοτική επιχείρηση, χωρίς να στοχεύει κάποια συγκεκριμένη περιοχή».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η επανάληψη τέτοιων περιστατικών ενδέχεται να αποδυναμώσει τις μελλοντικές αντιδράσεις ασφαλείας, καθώς οι απειλές κινδυνεύουν να θεωρηθούν κάτι συνηθισμένο. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, για εκείνους που βρίσκονται πίσω από τους ψεύτικους συναγερμούς, η πρόκληση αναστάτωσης και μόνο θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία.