Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες στην περιφέρεια του Κιέβου και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προσθέτοντας ότι αμφότεροι οι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ότι οι ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις βομβάρδισαν σταθμό παραγωγής ενέργειας κοντά στην ουκρανική πόλη Σούμι και μια ταξιαρχία του στρατού στην περιφέρεια της Ζαπορίζια χρησιμοποιώντας μια αεροπορική βόμβα FAB-3000.