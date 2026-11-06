Τις δραματικές στιγμές, που εκτυλίχθηκαν σε γραφεία τράπεζας στην Τάμπα των ΗΠΑ, όπου ο 35χρονος Τζέικομπ Πίρσον σκότωσε εν ψυχρώ μια εργαζόμενη, έχουν αποτυπώσει κάμερες ασφαλείας.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε την Τετάρτη, αφού ο Πίρσον έλαβε δικαστική κλήση για ένα χρέος ύψους 2.500 δολαρίων. Μετά την εισβολή του στα γραφεία της Citibank και τη δολοφονία της γυναίκας, ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός υπαλλήλου ασφαλείας της τράπεζας.

True heroes don’t run from danger they run toward it. 🇺🇸

We are learning the details behind yesterday’s tragic shooting at the Citibank corporate campus in Brandon, Florida, and why the heroic actions of Marine Corps veteran John Fraley saved countless lives.

WHY IT HAPPENED:

The… — Ravious101 🦅🇺🇸 (@Ravious101) November 5, 2026

Ο 35χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, έφυγε από το σπίτι του στο Ορλάντο και πήγε στα γραφεία της τράπεζας, και κάλεσε στο δικηγορικό γραφείο, που είχε αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης της οφειλής, λέγοντας: «Αν δεν θέλετε να πάω εκεί με το AR-15 μου, το αλεξίσφαιρο γιλέκο μου και την τρέλα μου, ακυρώστε αυτή τη δικαστική υπόθεση, γαμώτο. Με καταλαβαίνετε; Βρίσκομαι μόλις μία ώρα και τρία λεπτά μακριά, οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να τα βάλετε μαζί μου».

Σε ένα από τα βίντεο, που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ένα αυτοκίνητο με οδηγό τον 35χρονο να μπουκάρει στην τράπεζα, ρίχνοντας την πύλη των γραφείων, όπου εργάζονταν εκείνη την ώρα 3.200 υπάλληλοι.

Στη συνέχεια, ο δράστης συνάντησε στην αυλή την 41χρονη υπάλληλο της τράπεζας, Λιν Σέλμαν.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται ο ίδιος να πυροβολεί την εργαζόμενη της τράπεζας με μια καραμπίνα.

Όταν το όπλο έπαθε εμπλοκή, πήγε στο αυτοκίνητό του και πήρε ένα πιστόλι, με το οποίο έριξε τη χαριστική βολή στην 41χρονη που προσπαθούσε να διαφύγει. Έπειτα, ο Πίρσον εισέβαλε στην καφετέρια του κτιρίου, με σκοπό να βρει και άλλα θύματα.

Εντωμεταξύ, το δικηγορικό γραφείο το οποίο είχε καλέσει, είχε επικοινωνήσει με τον επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας και συνταξιούχο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Τζον Φρέιλι.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον Φρέιλι να στέκεται σε θέση μάχης έξω από τις τουαλέτες και όταν βλέπει τον Πίρσον να τον πυροβολεί πέντε φορές.

«Βρισκόταν εκεί με έναν και μοναδικό σκοπό: να κυνηγήσει και να σκοτώσει οποιονδήποτε άνθρωπο θα έβρισκε μπροστά του. Χάρη στις ηρωικές ενέργειες του σεκιούριτι της Citibank, η τρομοκρατική του δράση τερματίστηκε πριν καν αρχίσει», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.