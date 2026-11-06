Τη Νίθια Ράμαν, η οποία ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και δηλώνει «δημοκρατική σοσιαλίστρια», εξέλεξε δήμαρχο χθες, Πέμπτη, το Λος Άντζελες.

Η Ράμαν κέρδισε την Κάρεν Μπας, επίσης δημοκρατική πολιτικό, βετεράνο της αμερικανικής πολιτικής σκακιέρας.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η δημοτική σύμβουλος, 45 ετών, ενταγμένη στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής (DSA), έλαβε το 52% των ψήφων.

«Λος Άντζελες, με τιμά βαθιά το ότι θα γίνω η επόμενη δήμαρχός σου», σχολίασε η Νίθια Ράμαν μέσω X.

Η «δουλειά ξεκινά τώρα, ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε προσιτά ακίνητα για τους πολίτες, πάρκα όπου θα μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας (…) Αγαπώ αυτήν την πόλη και τους κατοίκους τους, ανυπομονώ να αρχίσω, μαζί σας, να οικοδομώ καλύτερο μέλλον», πρόσθεσε σε βίντεο γυρισμένο σε εξωτερικό χώρο, με φόντο τομέα του Λος Άντζελες.

Los Angeles, I am deeply honored to be your next mayor.



I just spoke with Mayor Bass and expressed my deepest gratitude for her leadership and decades of service. Los Angeles would not be the city it is today without her.



I love this city. I believe in its people. The work… pic.twitter.com/rLNPyNafxt — Nithya Raman (@nithyavraman) November 5, 2026

Η Κάρεν Μπας, 73 ετών, είχε αναλάβει δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης το 2022.

Επικρίθηκε έντονα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις καταστροφικές και πολύνεκρες πυρκαγιές του 2025 και για τον πελώριο αριθμό αστέγων στο δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο των ΗΠΑ, το οποίο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η Ράμαν, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανήκει στην ίδια τάση των Δημοκρατικών με τους δημάρχους της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, αντίστοιχα τον Ζόραν Μαμντάνι και την Τζανίς Λούις Τζορτζ.

Προσέλκυσε, κυρίως, νέους ψηφοφόρους, που έχουν απαυδήσει με τις ιλιγγιώδεις τιμές της στέγης στο Λος Άντζελες και βρίσκουν το κεντρώο ρεύμα των δημοκρατικών υπερβολικά άτολμο.

Η Μπας, πρώην μέλος του Κογκρέσου, ουδέποτε είχε ηττηθεί σε εκλογική αναμέτρηση μέχρι χθες.

Η Ράμαν υποστήριζε αρχικά την υποψηφιότητα της απερχόμενης δημάρχου, αλλά κατόπιν έθεσε υποψηφιότητα η ίδια. Κέρδισε σε ανοικτή προκαταρκτική ψηφοφορία τον Ιούνιο, αποκλείοντας τους ρεπουμπλικάνους από τις εκλογές της Τρίτης.

«Αν και δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ελπίζαμε, οι κάτοικοι του Λος Άντζελες μίλησαν», σχολίασε η Κάρεν Μπας σε ανακοίνωσή της.

«Τηλεφώνησα στη δημοτική σύμβουλο Νίθια Ράμαν για να τη συγχαρώ για τη νίκη της, και δεσμεύτηκα να εγγυηθώ ομαλή μεταβίβαση χωρίς εντάσεις», πρόσθεσε.