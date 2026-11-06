Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Ινδία, όπου δύο γυναίκες βρέθηκαν γαντζωμένες στο καπό αυτοκινήτου, με τον οδηγό να συνεχίζει την πορεία του για σχεδόν δύο χιλιόμετρα, χωρίς να σταματήσει. Το περιστατικό, που σημειώθηκε στην πόλη Ματούρα του κρατιδίου Ούταρ Πραντές, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας (2/11), κοντά στο χωριό Πανιγκαόν, στην περιοχή Βρινταβάν, όταν μια οικονομική διαφορά οδήγησε σε σοβαρό επεισόδιο έξω από κατοικία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνδρες, ο Πρεμ και ο Πουνίτ, επισκέφθηκαν μαζί με έναν γνωστό τους το σπίτι ενός άνδρα ονόματι Πάουαν, απαιτώντας χρήματα που, όπως υποστήριζαν, είχαν δαπανήσει από κοινού για μια δικαστική υπόθεση που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η άρνηση καταβολής των χρημάτων προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Οι επισκέπτες φέρονται να επιτέθηκαν και να συμπεριφέρθηκαν απειλητικά σε άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν περίπου 100 κάτοικοι της περιοχής.

Two men allegedly drove nearly 2 km with a mother and daughter stuck on their car’s bonnet in UP’s Mathura. The women had stood in front of the car to stop them fleeing after a money dispute. Both men have been arrested and booked for attempt to murder. https://t.co/0ELFVRnYo4 — The Indian Idiot (@theindianidiot) November 5, 2026

Πάτησαν γκάζι ενώ οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μπροστά στο αυτοκίνητο

Καθώς η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να απομακρυνθούν με το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, η μητέρα του Πάουαν, Σίλα Ντέβι, και η αδελφή του στάθηκαν μπροστά στο όχημα, προσπαθώντας να εμποδίσουν τη διαφυγή τους.

Ο οδηγός, αντί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, επιτάχυνε, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να βρεθούν πάνω στο καπό.

Ακολούθησαν στιγμές τρόμου, καθώς οι γυναίκες προσπαθούσαν να κρατηθούν από το μπροστινό μέρος του οχήματος, την ώρα που αυτό συνέχιζε να κινείται στον δρόμο.

Παρά τον κίνδυνο να πέσουν στην άσφαλτο και να τραυματιστούν θανάσιμα, ο οδηγός δεν σταμάτησε για σχεδόν δύο χιλιόμετρα.

Τελικά, οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν τις δύο γυναίκες κοντά σε πρατήριο καυσίμων στην οδό Μαντ και διέφυγαν.

Το βίντεο που οδήγησε σε βαρύτερες κατηγορίες

Η επικίνδυνη διαδρομή καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Στα πλάνα, τα οποία διαδόθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο, διακρίνονται οι δύο γυναίκες πάνω στο καπό του κινούμενου αυτοκινήτου.

Μετά το περιστατικό, οι τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία.

Αρχικά, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία για εξύβριση και επίθεση, βάσει των καταθέσεων των θυμάτων.

Ωστόσο, η εξέταση του οπτικού υλικού και των υπόλοιπων στοιχείων οδήγησε τους ερευνητές στην απόφαση να προσθέσουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν, ενώ η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα στην Ινδία, με το βίντεο να αναδεικνύει τον σοβαρό κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν οι γυναίκες.