Μια ανατριχιαστική υπόθεση δολοφονίας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπου ένας 70χρονος κατηγορείται ότι μετέφερε μέσα σε κάδο απορριμμάτων το πτώμα ενός άνδρα που είχε δεχθεί πυροβολισμούς και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την περιοχή με μοτοποδήλατο.

Ο Ντάνι Μπάρμπι συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για προσβολή νεκρού και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, δεν του έχει απαγγελθεί κατηγορία για την ανθρωποκτονία, καθώς οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τον άνθρωπο που πυροβόλησε το θύμα.

🚨 BODY FOUND HEAD-DOWN IN A TRASH BIN Miami PD says Danny Barbee was filmed rolling a garbage bin down NW 59th St. Inside: a man folded head-down, trauma near his eye. The home held a spent casing and a wiped-down bedroom. Barbee, 70. Presumed innocent. #Miami #CrimeNews https://t.co/inoXrJDRZL — ArrestsSfl | Florida Crime Watch (@ArrestsSfl) November 4, 2026

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ένας πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία για την ύπαρξη νεκρού μέσα σε κάδο σκουπιδιών, κοντά στη διασταύρωση των οδών NW 14th Avenue και NW 59th Street.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τέσσερα άτομα που κινούνταν με ποδήλατα τον πλησίασαν και του ανέφεραν ότι στον κάδο υπήρχε ένα πτώμα. Ο ίδιος διαπίστωσε ότι η πληροφορία ήταν αληθινή και κάλεσε αμέσως τις αρχές.

Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν άνδρα, ο οποίος φορούσε μόνο εσώρουχο και μπλουζάκι, τοποθετημένο μπρούμυτα μέσα στον κάδο, με το σώμα του διπλωμένο. Στο πρόσωπό του έφερε τραύματα από πυροβολισμούς.

Η διαδρομή με τον κάδο καταγράφηκε από κάμερα

Αναζητώντας στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη, οι ερευνητές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε ένα από τα βίντεο διακρινόταν άνδρας με φωσφοριζέ μπλούζα να σπρώχνει τον κάδο κατά μήκος του δρόμου και αμέσως μετά να φεύγει με μοτοποδήλατο.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε κατοικία της οδού NW 59th Street, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το πτώμα. Μπροστά από το σπίτι υπήρχαν σταγόνες αίματος, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αστυνομικών.

Έπειτα από την έκδοση εντάλματος, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο εσωτερικό του ακινήτου. Στο σαλόνι εντόπισαν έναν κάλυκα και ίχνη που έμοιαζαν με πιτσιλιές αίματος στην οροφή, ενώ διαπίστωσαν ότι το υπνοδωμάτιο είχε πιθανότατα καθαριστεί με σκοπό να εξαφανιστούν αποδεικτικά στοιχεία.

«Τον έβαλε στον κάδο ενώ ήταν ακόμη ζωντανός»

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 70χρονο ως τον άνθρωπο που φερόταν να είχε μετακινήσει τον κάδο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά την ανάκρισή του, ο Μπάρμπι ισχυρίστηκε ότι είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο σπίτι για να συναντήσει μια γυναίκα την οποία γνώριζε με το προσωνύμιο «Gang Gang».

Όπως υποστήριξε, κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας άγνωστός του άνδρας, ο οποίος αναζητούσε το θύμα που βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο. Ανάμεσα στους δύο άνδρες ξέσπασε καβγάς και ο επισκέπτης πυροβόλησε μία φορά τον άλλον.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του 70χρονου, ο ένοπλος πήρε έναν κάδο απορριμμάτων από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού και τοποθέτησε μέσα τον τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν ακόμη ζωντανός.

Ο Μπάρμπι κατέθεσε ότι ο δράστης πήρε κατόπιν ένα μαξιλάρι και πυροβόλησε άλλες δύο φορές μέσα στον κάδο, αποτελειώνοντας το θύμα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι τού ζήτησε να απομακρύνει το πτώμα και ότι εκείνος υπάκουσε, μεταφέροντας τον κάδο στον δρόμο.

Αναζητείται ο άνδρας που πυροβόλησε το θύμα

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του νεκρού, ενώ άγνωστα παραμένουν τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, όπου κρατείται με εγγύηση ύψους 15.000 δολαρίων.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία για την εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του εγκλήματος και να εντοπιστεί ο άνθρωπος που πυροβόλησε το θύμα.