Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Παραγουάης, στην Ασουνσιόν, ζητώντας την απομάκρυνση του προέδρου Σαντιάγο Πένια από την εξουσία, παρά την ανακοίνωση της παραίτησής του. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή τραπεζική κρίση, η οποία έχει στερήσει από σχεδόν τρία εκατομμύρια πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης στις καταθέσεις τους.

🇵🇾 Le président du Paraguay, Santiago Peña, a annoncé sa démission après un scandale bancaire qui secoue le pays. Les comptes de près de 3 millions de clients de la banque Ueno sont bloqués. Confrontée à une grave insuffisance de capital, la banque a été mise sous tutelle. #jt20h #paraguay #santiagopena #manifestations #banque — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 5, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι, κυρίως νεαρής ηλικίας, συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Ορισμένοι πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα εναντίον του προέδρου, μεταξύ των οποίων και το «Σάντι, σκουπίδι, θέλουμε το κεφάλι σου!».

Την ίδια ώρα, οι βουλευτές πραγματοποιούσαν διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία παραπομπής του 47χρονου προέδρου σε δίκη ενώπιον της Γερουσίας, με ενδεχόμενο την καθαίρεσή του.

Στο επίκεντρο της πολιτικής κρίσης βρίσκεται η τράπεζα Ueno, η οποία πέρασε υπό τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας, αφήνοντας περίπου τρία εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τον Πένια να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την προεδρία, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία.

Παρότι γνωστοποίησε την παραίτησή του, ο Πένια εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του αρχηγού του κράτους, καθώς η Βουλή δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία για να αποφασίσει αν θα την αποδεχθεί.

Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να «παρουσιαστεί» ενώπιον της Γερουσίας και να «ασκήσει το δικαίωμά του στην υπεράσπιση», εφόσον προχωρήσει η διαδικασία καθαίρεσής του.

Η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ενώ το επόμενο στάδιο προβλέπει την εξέταση των κατηγοριών από τη Γερουσία. Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Ντέρλις Μαϊδάνα, αναμενόταν ο ορισμός της αρμόδιας επιτροπής που θα αναλάβει την παρουσίαση των κατηγοριών, ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη ακρόαση, ενδεχομένως ήδη την Παρασκευή.

Το πρωτοφανές θεσμικό αδιέξοδο επιβεβαίωσε και ο βουλευτής Γουστάβο Λέιτε, του κυβερνώντος δεξιού κόμματος Κολοράδο, επισημαίνοντας ότι πρόεδρος παραμένει «από τεχνική άποψη ο Σαντιάγο Πένια, επειδή δεν μπορέσαμε να αποδεχθούμε την παραίτησή του».

Η παραίτηση του Σαντιάγο Πένια δεν έχει, πάντως, δώσει τέλος στην πολιτική αναταραχή, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της θεσμικής απομάκρυνσής του από την εξουσία, την ώρα που χιλιάδες καταθέτες εξακολουθούν να αγωνιούν για την τύχη των χρημάτων τους.