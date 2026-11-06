Ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στην περιοχή των συνόρων Τουρκίας και Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως γνωστοποίησε την Πέμπτη το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών.

«Την 31η Οκτωβρίου, ενώ επενέβαινε» για την αποτροπή «παράνομης διέλευσης των συνόρων στον τομέα του συνοριακού φυλακίου Έγκιν Μαγέν», στρατιώτης σκοτώθηκε «από πυρά τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προήλθαν από το Ιράν», εξήγησε το υπουργείο.

Ο στρατιώτης «τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης» και, παρά τις ιατρικές φροντίδες που του παρασχέθηκαν, «δεν μπόρεσε να σωθεί», κατά την ίδια πηγή.

Οι τουρκικές αρχές άρχισαν αμέσως να διενεργούν έρευνα και υπήρξε συνάντηση τούρκων και ιρανών αξιωματούχων για να συζητηθεί η κατάσταση «την 3η Νοεμβρίου», πάντα σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το Ιράν άρχισε επίσης να διενεργεί έρευνα προκειμένου «να χυθεί φως στο εν λόγω συμβάν», συμπλήρωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, διαβεβαιώνοντας πως σκοπός είναι «να εξιχνιαστεί πλήρως το συμβάν» στη «διεξοδική έρευνα σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές».

Το Έγκιν Μαγέν είναι συνοριακό φυλάκιο φυλασσόμενο από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε σημείο των συνόρων 500 χιλιομέτρων που χωρίζουν την Τουρκία και το Ιράν.