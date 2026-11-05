Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε συνάντηση την Πέμπτη με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε επαφή με τους εκπροσώπους της Ουκρανίας, οι οποίοι είχαν μεταβεί στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται πολύ κοντά στον τερματισμό του, υποστηρίζοντας ότι η διευθέτηση της σύγκρουσης ενδέχεται να περιλαμβάνει το σύνολο της Ευρώπης.

«Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία… Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία και όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο Τραμπ, μερικά 24ωρα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι με στόχο την διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

BREAKING: Trump on Ukraine: There’s going to be an agreement. It’s going to be a big agreement, and it’s going to involve more than Ukraine. I could even say it might involve all of Europe. It’s going to be a big, beautiful agreement. Everyone’s going to be thrilled. https://t.co/tuJ5Y6MuOq — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026

Αναμφίβολα, οι δηλώσεις Τραμπ θα εγείρουν ερωτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την προσδοκία ότι το ανανεωμένο Κογκρέσο θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».