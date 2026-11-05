Ο Μάρκο Ρούμπιο απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που τον θέλουν να εγκαταλείπει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μεταβάλει τον αρχικό του σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει την παραμονή του στο κυβερνητικό επιτελείο έως τη λήξη της θητείας του Τραμπ. Με την τοποθέτησή του επιχείρησε να βάλει τέλος στη συζήτηση για τις προσωπικές πολιτικές του φιλοδοξίες, η οποία έχει ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν πρόκειται κυριολεκτικά να ξαναμιλήσω για το 2028», δήλωσε ο Ρούμπιο στους New York Times, προσθέτοντας: «Απλώς δεν θα το κάνω».

Η δημόσια διάψευση ακολούθησε δημοσιεύματα που παρουσίαζαν τον υπουργό Εξωτερικών έτοιμο να αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον, ώστε να προετοιμάσει την επόμενη πολιτική του κίνηση.

Τα σενάρια διαδοχής και η αντιπαράθεση με τον Βανς

Στο επίκεντρο των πληροφοριών βρίσκεται η πιθανότητα να διεκδικήσει ο Ρούμπιο την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών το 2028, έχοντας ως έναν από τους βασικούς εσωκομματικούς ανταγωνιστές του τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Οι σχετικές συζητήσεις είχαν αρχίσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, δημιουργώντας νέα πολιτικά δεδομένα για τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και πρόσωπα με πρόσβαση στη βρετανική κυβέρνηση θεωρούσαν πιθανή την αποχώρηση του Ρούμπιο από το κυβερνητικό σχήμα, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία ενόψει της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διπλή ιδιότητά του, καθώς, πέρα από υπουργός Εξωτερικών, ασκεί καθήκοντα συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας στον Λευκό Οίκο.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι πιέσεις για αποστασιοποίηση

Ένας ακόμη παράγοντας που συνδέθηκε με τις πληροφορίες περί παραίτησης ήταν η αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν.

Πρόσωπο που γνωρίζει τις πολιτικές διεργασίες στην αμερικανική πρωτεύουσα υποστήριξε ότι ο Ρούμπιο θα έπρεπε «να πάρει αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν και να ρίξει την ευθύνη στον Τραμπ».

Η συγκεκριμένη εκτίμηση βασίζεται στο ενδεχόμενο οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη σύγκρουση να αποτελέσουν αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης κατά την προεκλογική περίοδο του 2028.

Παράλληλα, πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως πολιτικός σύμμαχος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών υποστήριξε ότι η παραμονή του στην κυβέρνηση ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητές του να διαμορφώσει ανεξάρτητη προεδρική υποψηφιότητα.

«Είναι απολύτως λογικό για εκείνον να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από τη διακυβέρνηση. Ο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Είναι σαφώς μπροστά από τον Βανς. Ωστόσο, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών, ενώ το γεγονός ότι παραμένει συνδεδεμένος με τη διακυβέρνηση μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στις προοπτικές του».

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση του συγκεκριμένου προσώπου και όχι για επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας ή επιβεβαιωμένη απόφαση του Ρούμπιο.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Οι πληροφορίες περί επικείμενης αποχώρησης προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία απέρριψε το ενδεχόμενο παραίτησης του επικεφαλής της διπλωματίας.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, χαρακτήρισε το σχετικό ρεπορτάζ αβάσιμο, υποστηρίζοντας ότι το κυβερνητικό επιτελείο παραμένει ενωμένο και προσηλωμένο στην υλοποίηση της πολιτικής του προέδρου.

Ανάλογη ήταν η στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τον Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιο για τη δημόσια επικοινωνία, να απορρίπτει τις πληροφορίες ως ψευδείς και να αμφισβητεί την αξιοπιστία των ανώνυμων πηγών στις οποίες στηρίχθηκαν.

Στο μεταξύ, κυβερνητικό στέλεχος υποστήριξε ότι ο Ρούμπιο δεν έχει δώσει ενδείξεις πως επιθυμεί να εγκαταλείψει τη θέση του. Άλλη πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο εκτίμησε ότι η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε, αντίθετα, να τον οδηγήσει στην απόφαση να παραμείνει, συμβάλλοντας στη διατήρηση της κυβερνητικής σταθερότητας.

Η διαφοροποίηση του Βανς για το Ιράν

Οι διεργασίες για την επόμενη ημέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εντάθηκαν μετά τη δημόσια τοποθέτηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συνέδεσε την εκλογική ήττα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Βανς αμφισβήτησε τα οφέλη της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ και υπενθύμισε ότι είχε ταχθεί υπέρ του τερματισμού της σύγκρουσης. Η παρέμβασή του ανέδειξε διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, την ώρα που αρχίζει η συζήτηση για την προεδρική αναμέτρηση του 2028.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την απόφαση για τη στρατιωτική επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι θα λάμβανε ξανά την ίδια απόφαση, παρά το πολιτικό κόστος.