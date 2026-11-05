Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα προς τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία κατά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον στην Ουάσινγκτον, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος καλείται πλέον να κυβερνήσει με το Κογκρέσο υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης. Οι πρώτες του τοποθετήσεις, πάντως, έδειξαν ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τις κινήσεις του.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, το οποίο απέκτησε καθεστώς εθνικού μνημείου, ο Τραμπ προϊδέασε για σημαντικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, δηλώνοντας ότι «την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μία με δύο εβδομάδες θα δείτε πολλά. Έχουμε πολλά που “μαγειρεύουμε”».

Trump: We’re going to do a lot of things. You’ll be seeing a lot of things over the next week, two weeks. We have a lot of things cooking. https://t.co/puJbxQOEOj — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και ένα κόκκινο καπέλο που είχε τοποθετήσει δίπλα του, σε εμφανές σημείο του γραφείου, με την επιγραφή «βέτο». Η παρουσία του, μπροστά στους φωτογράφους, ερμηνεύτηκε ως μήνυμα για τη στάση που ενδέχεται να ακολουθήσει απέναντι σε νομοθετικές πρωτοβουλίες του Κογκρέσου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε επίσης στους ισχυρισμούς του περί εκλογικών παρατυπιών, αυτή τη φορά με αφορμή την αναμέτρηση για τη δημαρχία του Λος Άντζελες, η οποία διεξήχθη την ίδια ημέρα με τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σχολιάζοντας την επίδοση του τηλεοπτικού παρουσιαστή Σπένσερ Πρατ, ο οποίος συγκέντρωσε περίπου το 25% των ψήφων και κατέλαβε την τρίτη θέση στον πρώτο γύρο, αμφισβήτησε τη διαδικασία και εξέφρασε την έκπληξή του για το αποτέλεσμα.

«Είδα τις εκλογές στο Λος Άντζελες, ένα πολύ ντροπιαστικό γεγονός. Νόμιζα ότι ο Σπένσερ Πρατ θα ήταν στον τελικό γύρο, δεν έχει ιδέα πόσο “χαλασμένες” είναι οι εκλογές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Trump: "I watched the election in Los Angeles. It was a very disgraceful event. Because I thought Spencer Pratt would be in the final … our elections are so crooked, you have no idea" https://t.co/PU7mtY8ehh — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, με τον Τραμπ να γνωστοποιεί ότι είχε επαφή με τον Κίριλ Ντιμιτρίεφ, στενό συνεργάτη και ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντιμιτρίεφ συμμετείχε στη ρωσική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τη Μελάνια Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συνάντησή τους, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενο των επαφών.

Άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης διπλωματικής συμφωνίας, η οποία δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Όπως δήλωσε, «θα υπάρξει μια μεγάλη συμφωνία που θα αφορά πολλά περισσότερα από την Ουκρανία και ίσως όλη την Ευρώπη».

Αντίθετα, ο Τραμπ δεν είχε προσωπική συνάντηση με τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκαν επίσης την αμερικανική προεδρική κατοικία.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εμφάνισης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε με χιουμοριστική διάθεση και στην απόφαση για την προστασία του Οβάλ Γραφείου ως εθνικού μνημείου.

«Αν έρθει κανένας και αρχίζει να γκρεμίζει τοίχους, φωνάξτε με όπου και αν είμαι και θα φροντίσω να μην συμβεί ξανά», είπε αστειευόμενος.

Αναφερόμενος στο Ιράν, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν προχωρά σε ενέργειες χωρίς τη συγκατάθεση της Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι «δεν κάνουν τίποτα χωρίς την έγκρισή μας».