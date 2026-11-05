Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από τη θέση του, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις που δέχεται μετά το δυσμενές για τους Ρεπουμπλικάνους αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε, υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης και υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την πολιτική τους.

Απαντώντας στις πληροφορίες περί ενδεχόμενης διαδικασίας παραπομπής του από τους Δημοκρατικούς, με αφορμή τους χειρισμούς του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο επικεφαλής του Πενταγώνου εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι σχετικές προσπάθειες δεν θα έχουν αποτέλεσμα. «Το εκαναν 2 φορες στον Τραμπ απειλούν να το κάνουν σε εμένα, να είστε σίγουροι πως δεν θα πετύχουν», ανέφερε, παραπέμποντας στις δύο προηγούμενες παραπομπές του Αμερικανού προέδρου.

At the War Department: We Stand. We Fight. We Defend the Republic. https://t.co/Kkr0DazmCE — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2026

Επίθεση στους Δημοκρατικούς και υπεράσπιση της στρατιωτικής πολιτικής

Ο Χέγκσεθ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι αντιδρά στις αλλαγές που έχει προωθήσει η σημερινή ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Οι Δημοκρατικοί μας μισούν γιατί αποκαθηλώσαμε τις “ιερές αγελάδες” τους, μια προς μια χωρίς συγγνώμη», υποστήριξε, ενώ αμφισβήτησε ευθέως τις προτεραιότητες που είχαν υιοθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις. «Η διαφοροποίηση δεν είναι δύναμη, αλλά αδυναμία. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιπαράθεση με την Τεχεράνη, επιμένοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Παράλληλα, προανήγγειλε την πρόθεση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων.

«Όταν λέμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο το εννοούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να ανδιαμορφώσουμε τον στρατό μας. Χρειαζόμαστε κάθε ψήφο από κάθε πατριώτη και θα ζητήσουμε επιπλέον 350 δισ. για τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε.

Στο ίδιο μήνυμα στράφηκε εναντίον των μέσων ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τις επικρίσεις προς το πρόσωπό του ως επίθεση εναντίον συνολικά της κυβερνητικής παράταξης. «Όταν επιτίθενται σε μένα, επιτίθενται σε όλους μας. Ο Τζο Μπάιντεν άφησε τον Στρατό σε άθλια κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Τα σενάρια αντικατάστασης και οι παρασκηνιακές συζητήσεις στον Λευκό Οίκο

Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ πραγματοποιήθηκαν ενώ πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αμφισβητούν την παραμονή του στην ηγεσία του Πενταγώνου, στον απόηχο της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικάνων και της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ έχει δεχθεί εισηγήσεις για πιθανή αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας, καθώς στελέχη του περιβάλλοντός του αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις πολιτικές συνέπειες της σύγκρουσης. Σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου εκτίμησε ότι ο Χέγκσεθ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με την αποπομπή του, καθώς κάποιο πρόσωπο θα μπορούσε να επωμιστεί την ευθύνη για την εκλογική αποτυχία.

Ακόμη πιο συγκεκριμένες πληροφορίες μετέδωσε το CBS News, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ έχει ζητήσει από συνεργάτες του να εκφράσουν την άποψή τους για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ. Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εξετάζονται ως πιθανοί αντικαταστάτες του βρίσκεται ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις. Το συγκεκριμένο σενάριο συνδέεται και με την αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών, καθώς η νέα πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη Γερουσία θα μπορούσε να δυσκολέψει την έγκριση ενός νέου υπουργού μετά τον Ιανουάριο.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η Washington Post, περιγράφοντας κλίμα αβεβαιότητας στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Αξιωματούχοι που μίλησαν στην εφημερίδα αναφέρθηκαν σε έντονες εσωτερικές διεργασίες και ανησυχία για ενδεχόμενες αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

Το Axios, σε δημοσίευμά του στις 5 Νοεμβρίου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα επισφαλή τη θέση του Χέγκσεθ, επικαλούμενο σύμβουλο του Τραμπ που υποστήριξε ότι ο υπουργός αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα απόφαση του προέδρου να τον απομακρύνει.

Η δημόσια στήριξη του Τραμπ στον επικεφαλής του Πενταγώνου

Παρά τις πληροφορίες για ενδεχόμενη κυβερνητική αναδιάταξη, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να διαλύσει τις αμφιβολίες για το μέλλον του υπουργού του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόδοσή του.

Ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο σχετικά με τον Χέγκσεθ, ο Τραμπ απάντησε: «Έχει κάνει φανταστική δουλειά. Ξέρετε, είχαμε περισσότερους στρατηγούς απ’ ό,τι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τόσους πολλούς στρατηγούς. Όλοι ήταν τετράστεροι στρατηγοί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήταν “woke”. Δεν μου αρέσει ένας “woke” στρατηγός».

President Trump on Hegseth: Pete Hegseth has done a fantastic job. You know, we had more generals than we did in World War II. We had so many generals. Everybody was a four-star general. I never saw anything like it. And many of those people were woke. I don’t like a woke general. — World Source News (@Worldsource24) November 5, 2026

Σε νεότερες τοποθετήσεις του, την Πέμπτη (5/11), ο Τραμπ επανέλαβε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον Χέγκσεθ στη θέση του, παρότι παραδέχθηκε ότι έχει δεχθεί τηλεφωνήματα από πρόσωπα που εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Πενταγώνου ξεκαθάρισε ότι ο υπουργός δεν σχεδιάζει να εγκαταλείψει την κυβέρνηση και παραμένει προσηλωμένος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του μέχρι την ολοκλήρωση της προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Η απειλή παραπομπής και η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικάνων

Πέρα από τα σενάρια απομάκρυνσής του, ο Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική εντατικότερου κοινοβουλευτικού ελέγχου, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν επικρίνει τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, ενώ έχουν προαναγγείλει έρευνες για αποφάσεις που αφορούν τη στρατιωτική διοίκηση, την πολιτική απέναντι στην Ουκρανία και τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Axios, η πιθανότητα έναρξης διαδικασίας παραπομπής του υπουργού Άμυνας έχει ενισχυθεί, γεγονός που προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας για την πολιτική του επιβίωση.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Χέγκσεθ παραπέμπει και σε προηγούμενη περίπτωση απομάκρυνσης επικεφαλής του Πενταγώνου. Το 2006, ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους αντικατέστησε τον Ντόναλντ Ράμσφελντ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές, όταν ο πόλεμος στο Ιράκ είχε επιβαρύνει σημαντικά την πολιτική εικόνα της κυβέρνησης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί οποιαδήποτε αλλαγή στην ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Ο Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει δημοσίως τον Χέγκσεθ, παρά τις πληροφορίες ότι στο εσωτερικό της κυβέρνησής του εξετάζονται διαφορετικά ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα.