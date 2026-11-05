Τη μετατροπή όλων των θανατικών καταδικών στην Καλιφόρνια σε ποινές ισόβιας κάθειρξης, χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης, γνωστοποίησε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ, δηλώνοντας ότι «μετατρέπει όλες τις θανατικές ποινές στην πολιτεία σε ισόβια δεσμά χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης».

Ο Νιούσομ είχε αναστείλει την εφαρμογή της θανατικής ποινής το 2019, χωρίς ωστόσο να καταργήσει τις ήδη επιβληθείσες καταδίκες. Σήμερα, συνολικά 548 κρατούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συγκεκριμένη ποινή.

Σε ανοικτή επιστολή που απηύθυνε προς τους πολίτες της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ εξηγεί ότι έλαβε αυτήν την απόφαση επειδή είναι πεπεισμένος ότι η εκτέλεση κρατουμένων είναι «ασύμβατη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του δικαστικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους».

Η απόφασή του ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία έχει επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί.

Η τελευταία εκτέλεση θανατοποινίτη στην Καλιφόρνια έγινε το 2006.

Ο 59χρονος Νιούσομ αναμένεται να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Τον Ιανουάριο ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελευταία τετραετής θητεία του ως κυβερνήτης