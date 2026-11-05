Νέα διπλωματική πρωτοβουλία ανέλαβε το Ιράν, διαβιβάζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόταση που αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ωστόσο, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα προϋποθέτει την προηγούμενη ικανοποίηση επτά απαιτήσεών της από την Ουάσινγκτον.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη (5/11) στο Reuters ότι η αμερικανική πλευρά έχει ήδη παραλάβει την πρόταση και εξετάζει το περιεχόμενό της. Παρά την εξέλιξη αυτή, δεν έχει υπάρξει συμφωνία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι επτά όροι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο σύνολό τους. Ωστόσο, από προηγούμενες τοποθετήσεις Ιρανών αξιωματούχων προκύπτει ότι μεταξύ των βασικών απαιτήσεων περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου, η κατάργηση πρόσφατων κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Η Τεχεράνη συνδέει την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων με την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Το σχέδιο για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες

Η νέα πρωτοβουλία ακολούθησε τις έμμεσες επαφές που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Ντόχα, με στόχο τον τερματισμό της πολύμηνης πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα (2/11) ότι η Τεχεράνη επεξεργάστηκε εκ νέου το σχέδιο επτά σταδίων που είχε καταθέσει τον Σεπτέμβριο, περιορίζοντας τον προβλεπόμενο χρόνο εφαρμογής του από επτά ημέρες σε μόλις 48 ώρες.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, η συντομότερη διαδικασία θα μπορούσε να επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέσα σε δύο ημέρες, εφόσον προηγουμένως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της.

Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού η Τεχεράνη διαπιστώσει ότι η Ουάσινγκτον έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Όταν ο Μπαγαΐ ρωτήθηκε εάν εξετάστηκε το ενδεχόμενο μεταφοράς των ιρανικών αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτη χώρα, απάντησε αρνητικά, χωρίς να αφήσει περιθώρια για επιβεβαίωση σχετικής διαπραγμάτευσης.

Οι διαφωνίες και ο ρόλος του Κατάρ

Οι προσπάθειες προσέγγισης συνεχίστηκαν παρά την αποχώρηση των Ιρανών διαπραγματευτών από την Ντόχα την Κυριακή (1/11). Αξιωματούχος που είχε ενημερωθεί για τις επαφές διευκρίνισε ότι η αναχώρησή τους δεν συνδεόταν με κάποια εμπλοκή στη διαδικασία.

Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία του Κατάρ επισκέφθηκε την Τεχεράνη, όπου είχε συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σχετικά με το προσχέδιο συμφωνίας που βρισκόταν υπό επεξεργασία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές εξέταζαν τις προτάσεις των μεσολαβητών και ότι οι διπλωματικές προσπάθειες παρέμεναν ενεργές, με βασικό στόχο την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Παράλληλα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, χαρακτήρισε μη πειστική την αμερικανική απάντηση στις ιρανικές απαιτήσεις, επιμένοντας ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να ανταποκριθεί πλήρως και συγκεκριμένα στους επτά όρους προτού ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Κινητικότητα στο παρασκήνιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νέα δεδομένα στις προσπάθειες εξεύρεσης διπλωματικής λύσης προέκυψαν την Πέμπτη, καθώς, σύμφωνα με τους New York Times, η Τεχεράνη εμφανίστηκε πρόθυμη να μελετήσει εισηγήσεις των μεσολαβητών για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες θεωρούν την εξέλιξη αυτή θετικό σημάδι για την πορεία των διαβουλεύσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην αποφυγή νέας στρατιωτικής αναμέτρησης.

Όπως ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα, το σχέδιο που τέθηκε υπόψη της ιρανικής ηγεσίας περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η εξέτασή του σηματοδοτεί μια πιθανή μεταβολή στη στάση της Τεχεράνης, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε απορρίψει το ενδεχόμενο παραχωρήσεων, επιμένοντας στις αρχικές της απαιτήσεις.

Πηγές που επικαλέστηκαν οι New York Times εκτιμούν ότι η διάθεση της ιρανικής κυβέρνησης να συζητήσει τις εισηγήσεις δημιουργεί περιθώρια συνέχισης της διπλωματικής διαδικασίας, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το Κατάρ. Εντούτοις, η ιρανική ηγεσία δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να εγκρίνει το προτεινόμενο πλαίσιο, με αποτέλεσμα η έκβαση των επαφών να παραμένει αβέβαιη.

Οι απειλές Τραμπ και ο φόβος νέων επιθέσεων

Η διπλωματική κινητικότητα εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επανάληψης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν στρατιωτικά προετοιμασμένες, επισημαίνοντας πάντως ότι ενδέχεται να μη χρειαστεί νέα επέμβαση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι έμμεσες επαφές με την Τεχεράνη για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Την ίδια περίοδο, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περιορισμένα πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ, με Αμερικανό αξιωματούχο να αναφέρει ότι στόχος ήταν συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων που χρησιμοποιούνταν εναντίον αμερικανικών μέσων.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση θα προκαλούσε ισχυρή απάντηση, η οποία δεν θα περιοριζόταν απαραίτητα στα γεωγραφικά όρια της Μέσης Ανατολής.

Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν την ανησυχία για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν και έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην περιφερειακή ασφάλεια και στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Παρά τις συνεχιζόμενες διαφωνίες, η ανταλλαγή προτάσεων μέσω του Κατάρ διατηρεί ανοιχτό έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η αμερικανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τις ιρανικές προϋποθέσεις, καθώς και κατά πόσο η νέα πρόταση μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.