Την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να ανακοινώσει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, την απόφασή του για την ανάθεση της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, έπειτα από τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών παρατάξεων.

Ο Χέρτζογκ χαρακτήρισε τις συζητήσεις ανοιχτές, ειλικρινείς και αιχμηρές, επισημαίνοντας ότι, παρά τα φαινομενικά σαφή αποτελέσματα, οι αμοιβαίοι αποκλεισμοί μεταξύ των κομμάτων δημιουργούν αβεβαιότητα.



Όπως δήλωσε, θα έχει προσωπικές επαφές με πολιτικούς αρχηγούς, επιδιώκοντας να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Γκάντι Άιζενκοτ αναμένεται να λάβει, όπως όλα δείχνουν, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Herzog launches coalition talks; Eisenkot leads in endorsements to form gov’t https://t.co/DJA1zXsPiT — Haaretz.com (@haaretzcom) November 5, 2026

Έχοντας εξασφαλίσει 67 έδρες στην Κνεσέτ από τις πολιτικές παρατάξεις που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, ο αντίπαλος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα κληθεί να συνομιλήσει με τους εταίρους του τις επόμενες ημέρες.



Την ίδια ώρα, οι επαφές για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού πιθανόν να περιλαμβάνουν πλέον και το Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά (UTJ), μετά την αλλαγή στάσης του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν απέναντι στη συμμετοχή των υπερορθόδοξων κομμάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.