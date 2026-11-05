Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 13χρονου αγοριού από ομάδα ανηλίκων στην Αυστραλία, με τους δράστες να το χτυπούν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πάρκο κοντά στο Περθ, στη Δυτική Αυστραλία, ενώ οι εικόνες της επίθεσης κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο, διάρκειας μόλις 31 δευτερολέπτων, ο 13χρονος εμφανίζεται περικυκλωμένος από ομάδα ανηλίκων, οι οποίοι τον απειλούν και απαιτούν να βγάλει το μπουφάν του.

Μάλιστα, ένας από τους παρευρισκόμενους φαίνεται να κρατά μεγάλο μαχαίρι κουζίνας, με το οποίο απειλεί το παιδί, ενώ άλλο μέλος της ομάδας καταγράφει την επίθεση με κινητό τηλέφωνο.

Τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον κλωτσούν στο κεφάλι

Οι εικόνες αποτυπώνουν τη στιγμή που ο 13χρονος προσπαθεί να απομακρυνθεί από την ομάδα.

Τότε, ένας από τους επιτιθέμενους τον σπρώχνει από πίσω, με αποτέλεσμα το αγόρι να πέσει με το πρόσωπο στο έδαφος.

Ακολουθούν σκηνές βίας, καθώς δύο ανήλικοι αρχίζουν να τον γρονθοκοπούν και να τον κλωτσούν στο κεφάλι και στο σώμα.

Το παιδί κουλουριάζεται στο έδαφος και προσπαθεί να προστατευτεί με τα χέρια του, χωρίς ωστόσο να σταματούν τα χτυπήματα. Σε ένα από τα πιο σκληρά στιγμιότυπα, δέχεται ακόμη και κλωτσιά στο πρόσωπο.

Την ίδια ώρα, άλλα μέλη της ομάδας ακούγονται να του φωνάζουν να βγάλει τα ρούχα του.

Ellenbrook, Western Australia 🇦🇺 A boy was attacked by an African who pulled out a huge knife on him. The Aussie kids joined in. The African encourages them. Listen to the language of the kids, Aussies don’t talk like this. They are speaking & acting like 3rd worlders. This is Multiculturalism. Be careful who your kids hang out with. — Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) November 4, 2026

Στο νοσοκομείο ο 13χρονος – Τι αναφέρει η αστυνομία

Μετά την επίθεση, ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας, οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό γνωρίζονταν με το θύμα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση και βρίσκονται στη διαδικασία εντοπισμού των εμπλεκομένων.

Το βίντεο έχει προκαλέσει οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων.