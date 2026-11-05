Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε την Πέμπτη η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, μόλις δύο ημέρες μετά τη συντριπτική ήττα που υπέστη ο σύζυγός της από τους ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές. Η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στο Cross Hall του Λευκού Οίκου, προκειμένου να γιορτάσουν την εξαήμερη ανακωχή που η ίδια διαπραγματεύτηκε στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη Ολέσκι.

Η εκδήλωση σηματοδότησε το επόμενο βήμα στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης με πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας, στην οποία απονεμήθηκαν δώρα και από τις δύο αντιπροσωπείες.



«Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πιο διαρκές από μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η ίδια από το βήμα.



«Ας δούμε το Ολέσκι ως μια σπίθα σε έναν κόσμο σκοταδιού, ικανή να φωτίσει το καλύτερο μέρος της ανθρωπότητας», συνέχισε η Πρώτη Κυρία.



«Χτίστε μια ισχυρή φλόγα ειρήνης, ορατή στον κόσμο. Ανάψτε την ελπίδα, καλλιεργήστε τη συνεργασία και φωτίστε το μονοπάτι προς μια διαρκή ειρήνη».

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Οι αντιδράσεις των εκπροσώπων Ρωσίας και Ουκρανίας

Σχεδόν 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της εξαήμερης παύσης των επιχειρήσεων, που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την 1η Νοεμβρίου, αφού οι Ρώσοι αρνήθηκαν παράταση. Ωστόσο, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επαινεσε την προσπάθεια, εξυμνώντας την Πρώτη Κυρία και τον Πρόεδρο.



«Ο Πρόεδρος Πούτιν εκτιμά επίσης τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του που εργάζεται πάνω σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Ντμίτριεφ. Στη συνέχεια προσέφερε στην Πρώτη Κυρία έναν πίνακα μιας 11χρονης από το Ολέσκι.



«Και αυτό το όμορφο σχέδιο λέει μόνο τρεις λέξεις, “Αγαπώ τη Μελάνια”», ανέφερε ο Ρώσος απεσταλμένος, προσθέτοντας ότι «αυτό το μήνυμα από τα παιδιά επισκιάζει οποιαδήποτε διπλωματική δήλωση».

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ντάβιντ Αραχάμια εκπροσώπησε την Ουκρανία και δήλωσε ότι θα μιλήσει από καρδιάς. «Κάνατε καταπληκτική δουλειά», είπε στην Τραμπ.



«Νομίζω ότι όταν ξεκίνησαν όλα με την ομάδα σας, είχαμε περίπου 5 τοις εκατό ανθρώπων που πίστευαν στην επιτυχία και 95 τοις εκατό σκεπτικιστές. Τώρα αυτό άλλαξε πλήρως» συμπλήρωσε ο Αραχάμια.

Ο Ντάβιντ Αραχάμια (αριστερά), επικεφαλής του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» του Ουκρανού Προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι, δίπλα στην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ (δεξιά) στον Λευκό Οίκο

Μάλιστα, παρέδωσε στην Πρώτη Κυρία το παράσημο της Πριγκίπισσας Όλγας Α’ Τάξεως από τον Ζελένσκι.

Το παρασκήνιο της ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας

Ως ανταπόδοση, η Μελάνια Τραμπ παρέδωσε επιστολές προς τους Πούτιν και Ζελένσκι, πιέζοντας για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, εργάζεται για την επανένωση παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους, έχοντας πετύχει την επιστροφή 34 παιδιών.



Η τοπική εκεχειρία αποφασίστηκε στις 23 Οκτωβρίου, αφού η ίδια ενημερώθηκε για την κατάσταση στο Ολέσκι κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.



Το Ολέσκι καταλήφθηκε την πρώτη ημέρα της εισβολής το 2022. Έκτοτε, οι πόροι εξαντλήθηκαν, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση του φράγματος Καχόβκα το 2023, με το 90% της πόλης να πλημμυρίζει.



Ο Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα συνεχίσει να ρέει παρά το τέλος της εκεχειρίας, σύμφωνα με την Daily Mail.