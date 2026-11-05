Για περισσότερους από τέσσερις αιώνες, ένα ορειχάλκινο λουκέτο παρέμενε ερμητικά κλειστό στον βυθό της θάλασσας. Τώρα, επιστήμονες κατάφεραν να λύσουν το μυστήριό του, χρησιμοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία αξονικής τομογραφίας, και αποκάλυψαν τον τετραψήφιο κωδικό που το κρατούσε κλειδωμένο από το 1583.

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ εξέτασε τον εσωτερικό μηχανισμό χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή φθορά στο ιστορικό αντικείμενο. Με τη βοήθεια μικρο-αξονικών τομογραφιών, οι ειδικοί δημιούργησαν ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο και εντόπισαν τον σωστό συνδυασμό γραμμάτων: ANCE. Αφού πληκτρολόγησαν τον κωδικό, κατάφεραν να ανοίξουν το λουκέτο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Η μικρο-αξονική τομογραφία μάς επέτρεψε να δούμε στο εσωτερικό της κλειδαριάς χωρίς να την καταστρέψουμε. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να λύνεις ένα μυστήριο 400 ετών», δήλωσε ο δρ Ντέιβιντ Γουίλιαμς, ερευνητικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ.

Το ναυάγιο του 1583 και ο χαμένος θησαυρός

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το λουκέτο χρησιμοποιούταν για να ασφαλίζει ένα μικρό σεντούκι με πολύτιμα αντικείμενα, στο πλοίο «Ann Francis», το οποίο ναυάγησε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας.

Το πλοίο κατευθυνόταν από την Ισπανία προς το Κινγκς Λιν στις 28 Δεκεμβρίου 1583, όταν οι ισχυροί άνεμοι το παρέσυραν εκτός πορείας και το οδήγησαν στην ακτή Μάργκαμ, κοντά στο Πορτ Τάλμποτ. Το φορτίο του παρέμεινε θαμμένο κάτω από την άμμο για αιώνες, μέχρι να εντοπιστεί από ανιχνευτές μετάλλων.

Το λουκέτο βρέθηκε κοντά σε ένα σύνολο ισπανικών νομισμάτων, ενώ στον χώρο του ναυαγίου ανασύρθηκαν και δύο σταθμά νομισμάτων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το σεντούκι μπορεί να περιείχε ασημένια νομίσματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Ωστόσο, το ίδιο το σεντούκι έχει εξαφανιστεί.

Ο δρ Γουίλιαμς εξήγησε ότι δεν είναι γνωστό τι ακριβώς περιείχε. Θα μπορούσε να χρησιμοποιούταν για τη φύλαξη χρημάτων, άλλων πολύτιμων αντικειμένων, εγγράφων ή υφασμάτων που δεν έχουν διασωθεί.

Έμεινε άθικτο για περισσότερα από 440 χρόνια

Ένα από τα εντυπωσιακότερα στοιχεία είναι η εξαιρετική κατάσταση στην οποία διατηρήθηκε το λουκέτο. Οι περιστρεφόμενοι δίσκοι με τα γράμματα εξακολουθούν να κινούνται με ευκολία, ακόμη και μετά από περισσότερα από 400 χρόνια κάτω από την άμμο και τη θάλασσα.

«Οι κλειδαριές με συνδυασμό γραμμάτων της ελισαβετιανής εποχής είναι γνωστές στη Βρετανία, αλλά η συγκεκριμένη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και συνδέεται με ένα ναυάγιο συγκεκριμένης ημερομηνίας, γεγονός που την καθιστά μοναδικό εύρημα», δήλωσε ο Άλαστερ Γουίλις, ανώτερος επιμελητής νομισμάτων και ουαλικής οικονομικής ιστορίας στο Museum Wales. Όπως πρόσθεσε, μετά την αποκάλυψη του κωδικού, παραμένει το ερώτημα αν τα γράμματα είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία για τον ιδιοκτήτη της.

Ο Πίτερ Χιουζ, ο ανιχνευτής μετάλλων που εντόπισε αρχικά τον θησαυρό, δήλωσε ότι είχε εντυπωσιαστεί από την ποιότητα κατασκευής και την κατάσταση του αντικειμένου. Όπως θυμάται, όταν μετακίνησε τους περιστρεφόμενους δίσκους, διαπίστωσε με έκπληξη ότι λειτουργούσαν κανονικά. Τότε είχε ενθουσιαστεί στην προοπτική να ανακαλύψει τα πολύτιμα αντικείμενα που ενδεχομένως φυλάσσονταν στο σεντούκι.

Το ιστορικό λουκέτο εκτίθεται πλέον στο Εθνικό Μουσείο Προκυμαίας στο Σουόνσι, μαζί με άλλα ευρήματα από τον θησαυρό του ναυαγίου «Ann Francis».