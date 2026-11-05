Τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας της Πολωνίας έφτασαν τους 700 τόνους, καθιστώντας τη χώρα ένα από τα 10 κράτη παγκοσμίως με τα μεγαλύτερα αποθέματα.

Πρόκειται για ένα «ιστορικό επίτευγμα για την κεντρική τράπεζα της Πολωνίας» δήλωσε πρόεδρος της Άνταμ Γκλαπίνσκι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας πως η «Πολωνία εδραίωσε τη θέση της μεταξύ των 10 χωρών που διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού παγκοσμίως».

Σύμφωνα με τον Γκλαπίνσκι, ο χρυσός που αυτήν τη στιγμή κατέχει η κεντρική τράπεζα αντιπροσωπεύει μια αξία 355,7 δισεκατομμυρίων ζλότι (περίπου 80,9 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας (NBP) αποφάσισε να διατηρήσει το ένα τρίτο των αποθεμάτων της σε χρυσό στη Νέα Υόρκη, ένα ακόμη 30% στο Λονδίνο και το εναπομείναν 30% στην Πολωνία, διευκρίνισε ο πρόεδρός της, επικαλούμενο κυρίως λόγους ασφαλείας.

«Έχουμε περάσει πολλούς πολέμους και πολλές καταστροφές κάθε είδους, επομένως πρόκειται απλώς για ένα προληπτικό μέτρο», εξήγησε, διαβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια του πολωνικού χρυσού που φυλάσσεται στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο θα είναι «απόλυτη».

Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας ακολουθεί μια τάση που παρατηρείται σε πολλές κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, οι οποίες συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να αυξάνουν τις αγορές χρυσού.

Σημειώνεται, πως η Πολωνία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα.