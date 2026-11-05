Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε καταδυτικό σημείο στις Μαλδίβες, όταν δύο δύτες πιάστηκαν στα χέρια σε βάθος περίπου 15 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται ένας άνδρας να προσπαθεί να αφαιρέσει τη μάσκα ή τον αναπνευστήρα του άλλου, ενώ η αντιπαράθεση εξελίσσεται κάτω από το νερό.

Πρωταγωνιστής του περιστατικού ήταν ο Σιάο Ντου, Κινέζος εκπαιδευτής καταδύσεων που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και έκανε κατάδυση μαζί με έναν φίλο του σε ύφαλο των Μαλδίβων. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, τρεις δύτες πλησίασαν την ομάδα του, ενώ το σημείο ήταν ήδη υπερφορτωμένο από επισκέπτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένας άνδρας κολύμπησε ξαφνικά προς το μέρος του από χαμηλότερο σημείο και τον έσπρωξε. Όταν επιχείρησε να απομακρυνθεί, τα πτερύγια της στολής του χτύπησαν τον Ντου, ο οποίος προσπάθησε να τα παραμερίσει. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση κάτω από το νερό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Στο βίντεο φαίνεται ένας δεύτερος άνδρας, τον οποίο ο Ντου αναγνώρισε ως τοπικό καταδυτικό οδηγό, να του πιάνει το χέρι. Ο Κινέζος εκπαιδευτής προσπαθεί να τον απωθήσει με τα πτερύγιά του, ενώ ένας άλλος δύτης φαίνεται να κατευθύνει το χέρι του προς το πρόσωπό του.

Ο Ντου ανέφερε ότι κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί και, μόλις βγήκε στην επιφάνεια, ζήτησε εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους.

Σε βίντεο που καταγράφηκε αργότερα πάνω σε σκάφος, ακούγεται να φωνάζει προς έναν άνδρα που βρίσκεται σε άλλο πλοίο: «Εσείς ήρθατε σε εμένα και με αρπάξατε. Προσπαθήσατε να μου πιάσετε το επιστόμιο. Προσπαθήσατε να με σκοτώσετε κάτω από το νερό, τρεις εναντίον ενός! Αυτό είναι πολύ αγενές».

Έρευνα από τις καταδυτικές εταιρείες και τις Αρχές

Η εταιρεία Maldives Legend Fleet, με την οποία ταξίδευαν ο Ντου και ο φίλος του, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό μεταξύ δυτών ενός δικού της σκάφους και οδηγού από άλλο καταδυτικό σκάφος, το Infinity X. Το επεισόδιο συνέβη στις 28 Οκτωβρίου 2026, στο καταδυτικό σημείο Κούντα Ρα Θίλα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ότι έχει διαβιβάσει τις μαρτυρίες των πελατών της στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση.

Ο διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Maldives Legend Fleet επιβεβαίωσε επίσης ότι η εταιρεία απομάκρυνε έναν δικό της καταδυτικό οδηγό. Όπως ανέφερε, η αντιπαράθεση ξεκίνησε από περιστατικό μεταξύ οδηγού άλλου σκάφους και ενός πελάτη της, ενώ στη συνέχεια παρενέβη η καταδυτική ομάδα της εταιρείας. Πρόσθεσε ότι έχουν διατυπωθεί σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά του δικού της επαγγελματία και ότι όλες οι συνθήκες πρέπει να εξεταστούν αμερόληπτα.

Την υπόθεση διερευνά και η Εθνική Ένωση Σκαφών των Μαλδίβων (NBAM), η οποία ζήτησε από την αστυνομία, το υπουργείο Τουρισμού και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν το περιστατικό. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να αποφύγει τα πρόωρα συμπεράσματα και τις κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.