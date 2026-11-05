Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από την Ισπανία και τα κράτη της Λατινικής Αμερικής να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας.

«Έχουμε ανάγκη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία προκειμένου να συνεχίσουμε να ανοικοδομούμε και να αποκαθιστούμε το ενεργειακό μας σύστημα, κάτι που έχουμε επειγόντως ανάγκη», είπε ο Ουκρανός ηγέτης κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο περιθώριο της 30ής Ιβηροαμερικανικής Συνόδου, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα στην ισπανική πρωτεύουσα.

«Χρειαζόμαστε υλικά, περισσότερα υλικά: μετασχηματιστές, ηλεκτρικά καλώδια, σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και διάφορους τύπους γεννητριών, τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου», περιέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσία μεταξύ άλλων του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, των προέδρων της Γουατεμάλας και της Ονδούρας, Μπερνάρδο Αρέβαλο και Νάσρι Ασφούρα, καθώς και του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Γνωρίζουμε πως εταιρείες στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια», συνέχισε ο ίδιος, κάνοντας αναφορά σε «μετασχηματιστές που προέρχονται από τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Αργεντινή και την Κολομβία», «ηλεκτρικά καλώδια από τη Χιλή» ή «ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, καλώδια και γεννήτριες που κατασκευάζονται στην Ισπανία».

«Είναι τόσο σημαντικό», υπογράμμισε: «Χρειαζόμαστε εξοπλισμό συμβατό με το δίκτυό μας ηλεκτρικής ενέργειας και τον χρειαζόμαστε γρήγορα. Παρακαλούμε, λοιπόν, να μας παρέχετε άμεση υποστήριξη διευκολύνοντας την επικοινωνία με τις εταιρείες και τις παραγωγικές σας δυνατότητες, ώστε αυτές οι προμήθειες να φτάσουν στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό».

Η επίσκεψη στην Ισπανία του επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, ο οποίος την Τρίτη βρισκόταν στο Βερολίνο, διεξήχθη με φόντο τις νέες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την αναζωογόνηση των ελπίδων για ειρήνη και της πρόσφατης προσέγγισης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτές οι προσπάθειες έχουν προκαλέσει φόβους στο Κίεβο για μια πιθανή αμερικανική απόσυρση της υποστήριξης, σε μια εποχή που η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα ενόψει των έντονων ρωσικών βομβαρδισμών.

Περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον έχουν προγραμματιστεί να επαναληφθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπό αμερικανική μεσολάβηση.

Σε συνέντευξή του στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τροφοδότησε την «ελπίδα» για αυξημένη υποστήριξη από την Ουάσινγκτον προς το Κίεβο.