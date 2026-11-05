Ένας πολιτικός με καταγωγή από το Λιβάδι Ελασσόνας ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της αμερικανικής Γερουσίας, έπειτα από τη νίκη του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Ο 46χρονος Δημοκρατικός Κρις Πάπας (Chris Pappas) επικράτησε του Ρεπουμπλικανού πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνουνού στο Νιου Χάμσαϊρ και θα διαδεχθεί την Τζιν Σαχίν, η οποία αποχώρησε από την εκλογική διεκδίκηση έπειτα από τρεις θητείες.

Η εκλογή του έχει και ιστορική διάσταση για την αμερικανική πολιτική, καθώς ο Πάπας θα γίνει ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ. Για την ελληνική ομογένεια, ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει η οικογενειακή του διαδρομή, με ρίζες στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

Ο ίδιος είναι δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών και δεν έχει κρύψει την υπερηφάνειά του για την καταγωγή του. Το οικογενειακό του επώνυμο ήταν αρχικά «Παπαθανασίου», πριν πάρει τη σημερινή του μορφή στις ΗΠΑ.

Η επιστροφή στο χωριό των προγόνων του και η αναζήτηση της οικογενειακής ιστορίας

Το 2011 ο Κρις Πάπας είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και επισκέφθηκε το Λιβάδι Ελασσόνας, τον τόπο από τον οποίο κατάγονταν οι πρόγονοί του. Σε φωτογραφία από εκείνη την επίσκεψη ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στην πινακίδα του χωριού, η οποία αναγράφει την ονομασία του στα ελληνικά και στα λατινικά.

Σκοπός του ταξιδιού ήταν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, να αναζητήσει στοιχεία για το γενεαλογικό του δέντρο και να ανασυνθέσει την ιστορία της οικογένειάς του. Η προσπάθεια, ωστόσο, συνάντησε ένα σημαντικό εμπόδιο: τα αρχεία της περιοχής είχαν καταστραφεί από τους Γερμανούς το 1943.

Η σύνδεσή του με την Ελλάδα δεν περιορίζεται σε μια οικογενειακή αναφορά. Ο Πάπας έχει μιλήσει δημόσια για τις ρίζες του, ενώ η διαδρομή της οικογένειάς του αποτελεί μέρος της ευρύτερης ιστορίας της ελληνικής μετανάστευσης στην Αμερική.

Από το οικογενειακό εστιατόριο στο Κογκρέσο

Πριν αποκτήσει εθνική πολιτική παρουσία, ο Κρις Πάπας ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία του Μάντσεστερ στο Νιου Χάμσαϊρ και για την οικογενειακή επιχείρηση εστίασης. Μαζί με τους συγγενείς του είναι συνιδιοκτήτης του Puritan Backroom, ενός εστιατορίου με μακρά ιστορία στην περιοχή.

Το κατάστημα έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τα chicken tenders, τα φιλετάκια κοτόπουλου που έγιναν ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του. Σύμφωνα με την οικογενειακή ιστορία της επιχείρησης, ο παππούς του Πάπα ήταν εκείνος που τα δημιούργησε.

Δεν είναι τυχαίο ότι το εστιατόριο ήταν και ο χώρος όπου επέλεξε να γιορτάσει την εκλογική του νίκη, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και τους υποστηρικτές του.

Η πολιτική του πορεία είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Σε ηλικία μόλις 22 ετών διεκδίκησε και κέρδισε μια θέση στη Βουλή της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ. Από εκεί ακολούθησαν διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και θέσεις στην πολιτειακή πολιτική, μέχρι την εκλογή του στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο το 2018.

Έκτοτε εξελέγη τέσσερις συνεχόμενες φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ.

Η ελληνική ατζέντα του στο Κογκρέσο και η στάση απέναντι στην Τουρκία

Ο Πάπας είχε αναπτύξει ενεργό παρουσία και σε ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συμμετείχε στην κοινοβουλευτική ομάδα για τα ελληνικά ζητήματα, την Congressional Hellenic Caucus, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στις 28 Οκτωβρίου 2026 ηγήθηκε διακομματικής προσπάθειας για την κατάθεση ψηφίσματος με στόχο την καθιέρωση της Ημέρας του «Όχι» στις ΗΠΑ.

Είχε επίσης τοποθετηθεί δημόσια κατά της πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, είχε ασκήσει κριτική στην αμερικανική πολιτική για την αντιμετώπιση της Ελλάδας, ζητώντας μεγαλύτερη αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας της διμερούς σχέσης.

Η κοινοβουλευτική του δραστηριότητα δεν περιοριζόταν στην εξωτερική πολιτική. Συμμετείχε στις επιτροπές Υποθέσεων Βετεράνων και Μεταφορών και Υποδομών, ενώ είχε αναλάβει και την προεδρία της Congressional Equality Caucus, της κοινοβουλευτικής ομάδας που ασχολείται με ζητήματα ισότητας και δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας.

Με την εκλογή του στη Γερουσία, ο Κρις Πάπας αφήνει πίσω του τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ετοιμάζεται να αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027. Η θέση που καταλαμβάνει ανήκε στην Τζιν Σαχίν, η οποία εκπροσωπούσε το Νιου Χάμσαϊρ στη Γερουσία επί 18 χρόνια.