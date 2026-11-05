Υπό προσωρινή κρατική διαχείριση έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τα περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco International στη Ρωσία, με νέο προεδρικό διάταγμα που περιορίζει τον έλεγχο της ιαπωνικής καπνοβιομηχανίας στις τοπικές δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι συμμετοχές της JTI σε τέσσερις επιχειρήσεις στη Ρωσία περνούν στη διαχείριση της ρωσικής εταιρείας Industrial Assets.

Η απόφαση εντάσσει την JTI στον κατάλογο των ξένων επιχειρήσεων των οποίων οι ρωσικές δραστηριότητες έχουν τεθεί υπό προσωρινή διαχείριση με αποφάσεις του Κρεμλίνου.

Χωρίς επίσημη αιτιολόγηση η απόφαση

Στο προεδρικό διάταγμα δεν διευκρινίζονται οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε η συγκεκριμένη παρέμβαση.

Ωστόσο, η Μόσχα έχει συνδέσει στο παρελθόν αντίστοιχες αποφάσεις με τη στάση χωρών που χαρακτηρίζει «εχθρικές», ιδίως μετά την επιβολή δυτικών κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Japan Tobacco International, η οποία ανήκει στον όμιλο Japan Tobacco Inc., αποτελεί τη μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία στη ρωσική αγορά με βάση τον όγκο πωλήσεων, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της εταιρείας.

Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες κινήσεις κατά ευρωπαϊκών εταιρειών

Η απόφαση για την JTI έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων παρεμβάσεων της ρωσικής κυβέρνησης σε περιουσιακά στοιχεία ξένων επιχειρηματικών ομίλων.

Τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία είχε θέσει υπό προσωρινή διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της ελβετικής Nestlé, της γερμανικής Metro AG και της γαλλικής Auchan.

Ακολούθησαν τον Οκτώβριο ανάλογες αποφάσεις για τις ρωσικές δραστηριότητες τεσσάρων ακόμη ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η Μόσχα είχε επικαλεστεί τη στήριξη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς την Ουκρανία, καθώς και τις κυρώσεις και τη δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τις οποίες χαρακτηρίζει παράνομες.

Επιδεινώνονται οι σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας

Η νέα απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Τόκιο.

Τον Οκτώβριο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει «εχθρικό βήμα» την πώληση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία από ιαπωνική εταιρεία, προειδοποιώντας για σκληρή αντίδραση.

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στην περιοχή της Σαχαλίνης, στην Άπω Ανατολή, με την υποψία κατασκοπείας.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις, ενώ η απόφαση για την Japan Tobacco International προσθέτει μια νέα οικονομική διάσταση στην αντιπαράθεση των δύο χωρών.