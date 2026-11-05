Σημαντικό πλήγμα δέχεται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης στο Ισραήλ, καθώς το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τοράχ , επί χρόνια σύμμαχός του, αρνήθηκε να τον προτείνει για την πρωθυπουργία.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Πέμπτη, κατά τη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις πολιτικές παρατάξεις μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία, το κόμμα αποφάσισε να μην προτείνει κανέναν βουλευτή για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αποσύροντας έτσι την υποστήριξη που είχε προσφέρει στον Νετανιάχου σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η εξέλιξη ενισχύει τη θέση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος συγκεντρώνει περισσότερες συστάσεις βουλευτών για την ανάθεση εντολής σχηματισμού κυβέρνησης.

Από τις 53 στις 46 έδρες η στήριξη προς τον Νετανιάχου

Το κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τοράχ διαθέτει επτά έδρες στη νέα Κνεσέτ και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτικούς εκπροσώπους των υπερορθόδοξων Εβραίων ασκεναζικής καταγωγής.

Η άρνησή του να υποστηρίξει τον Νετανιάχου περιορίζει τις συστάσεις υπέρ του απερχόμενου πρωθυπουργού από τις 53 στις 46 έδρες.

Αντίθετα, ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής την υποστήριξη 56 βουλευτών, μετά και την απόφαση του αραβικού κόμματος Ra’am να τον προτείνει για την πρωθυπουργία.

Καθοριστική παραμένει η στάση της Ενωμένης Λίστας, η οποία διαθέτει 11 έδρες και δεν είχε ακόμη οριστικοποιήσει την επιλογή της.

Για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 61 βουλευτών στην Κνεσέτ των 120 εδρών.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία πίσω από τη ρήξη

Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας των υπερορθόδοξων κομμάτων βρίσκεται το ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών.

Το UTJ, όπως και το κόμμα Shas, έχει αντιταχθεί στην υποχρεωτική κατάταξη των νεαρών υπερορθόδοξων στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Νετανιάχου είχε στηρίξει τις προσπάθειες διατήρησης των εξαιρέσεων, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει την ψήφιση νομοθεσίας που θα κατοχύρωνε οριστικά το καθεστώς τους.

Η αποτυχία αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους θρησκευτικούς συμμάχους του.

Κατά τις διαβουλεύσεις με τον Χέρτσογκ, εκπρόσωποι του UTJ κατέστησαν σαφές ότι η στάση τους απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από τη διευθέτηση του ζητήματος της στρατιωτικής θητείας.

Η άρνησή τους να προτείνουν τον Νετανιάχου δεν σημαίνει, πάντως, ότι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον Άιζενκοτ.

Το Shas και το ενδεχόμενο πολιτικού συμβιβασμού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση του υπερορθόδοξου κόμματος Shas, το οποίο εκπροσωπεί κυρίως Εβραίους σεφαραδίτικης και ανατολικής καταγωγής.

Το κόμμα υπέστη σημαντικές απώλειες στις πρόσφατες εκλογές, με την κοινοβουλευτική του δύναμη να περιορίζεται από τις 11 στις έξι έδρες.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Γκιλάντ Μάλαχ, ειδικό σε ζητήματα της υπερορθόδοξης κοινότητας, η αντιπαράθεση για τη στρατιωτική θητεία δημιούργησε προβλήματα στο Shas σε δύο επίπεδα.

Από τη μία πλευρά, η αποτυχία εξασφάλισης οριστικής εξαίρεσης δυσαρέστησε τη θρησκευτική του βάση. Από την άλλη, η επιμονή στο συγκεκριμένο ζήτημα προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ ψηφοφόρων που θεωρούν ότι επωμίζονται δυσανάλογο βάρος στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Ο πρώην βουλευτής του Shas, Γιόσι Ταϊέμπ, δήλωσε στο AFP ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες του κόμματος θα μπορούσαν να αποδεχθούν τη στράτευση νέων υπερορθόδοξων, με εξαίρεση όσους αφιερώνονται αποκλειστικά στη μελέτη της Τορά.

Η θέση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον Άιζενκοτ, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της διεύρυνσης των υποχρεώσεων υπηρεσίας των υπερορθόδοξων, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μορφών κοινωνικής υπηρεσίας.

Ωστόσο, το Shas εξακολουθεί να δηλώνει ότι στηρίζει τον Νετανιάχου, ενώ οι εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης του παραμένουν επιφυλακτικές.

Οι επόμενες κινήσεις του προέδρου Χέρτσογκ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα, προκειμένου να αποφασίσει σε ποιον πολιτικό αρχηγό θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο υποψήφιος που θα λάβει την εντολή θα διαθέτει αρχικά 28 ημέρες για να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ημερών.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η συγκέντρωση περισσότερων συστάσεων δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς απαιτείται κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Για τον Νετανιάχου, η απώλεια της στήριξης ενός παραδοσιακού συμμάχου περιορίζει τις επιλογές του. Για τον Άιζενκοτ, η αύξηση των συστάσεων αποτελεί σημαντικό βήμα στις διαβουλεύσεις, χωρίς να αίρει τις διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματα που ενδέχεται να στηρίξουν μια νέα κυβέρνηση.