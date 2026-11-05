Ένα άκρως επικίνδυνο ατύχημα σημειώθηκε στο Σαντιάγο της Χιλής, αφήνοντας άναυδους τους περαστικούς και τις τοπικές αρχές. Ένας 19χρονος πεζός περπατούσε ανέμελα σε πεζοδρόμιο της πόλης, όταν ξαφνικά βρέθηκε στο έδαφος, χτυπημένος από έναν αδέσποτο τροχό που αποκολλήθηκε από εν κινήσει όχημα.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής καταγράφει καρέ-καρέ την εφιαλτική πορεία του τροχού. Το ελαστικό, αφού αποσπάστηκε από το αυτοκίνητο, άρχισε να αναπηδά με μεγάλη ταχύτητα στο οδόστρωμα.



Πριν καταλήξει πάνω στον αμέριμνο πεζό, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δύο σταθμευμένα οχήματα, χωρίς αυτό να ανακόψει την ορμή του.

A 19-year-old man was knocked to the ground by a runaway car wheel as he walked along a sidewalk in Santiago, Chile, on Oct. 29. Surveillance footage shows the wheel, which detached from a moving vehicle, bouncing across the road and striking two cars before hitting the pedestrian. Authorities said he suffered bruises but no serious injuries. — CBS News (@CBSNews) November 5, 2026

Η κατάσταση της υγείας του 19χρονου

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την απότομη πτώση του στο τσιμέντο, ο νεαρός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός.



Οι αρχές της περιοχής επιβεβαίωσαν ότι ο 19χρονος έφερε μόνο μώλωπες και εκδορές, γλιτώνοντας ως δια μαγείας από σοβαρότερους ή ακόμα και μοιραίους τραυματισμούς.