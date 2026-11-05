Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Παραλύει η Γαλλία από τις νέες μαζικές διαδηλώσεις, με τους μαθητές να παραμένουν στους δρόμους και να δέχονται τη στήριξη διάφορων κοινωνικών ομάδων, τη στιγμή που συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία.

Σύμφωνα με το France 24, πάνω από 250.000 διαδηλωτές σε 73 γαλλικές πόλεις βγήκαν στους δρόμους, με την επικεφαλής της κύριας γαλλικής συνδικαλιστικής οργάνωσης CGT, Σόφι Μπινέ, να αναφέρει:

«Το μήνυμα είναι: “Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Το μόνο που θα θέσει τέλος στην κινητοποίηση είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων μας”».

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και επιτέθηκε σε μια ομάδα διαδηλωτών στην πόλη της Λυών, ενώ ένα γυμνάσιο κοντά στην πόλη της Τουλούζης, στη νοτιοδυτική Γαλλία, πυρπολήθηκε το πρωί, σύμφωνα με το BFM TV.

Επίσης, ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε προληπτικά λόγω των συγκεντρώσεων, με την επίσημη ιστοσελίδα του μνημείου να αναφέρει:

«Παρακαλούνται οι επισκέπτες που διαθέτουν ηλεκτρονικά εισιτήρια να ελέγξουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση».

Ακολουθούν βίντεο από τις συγκεντρώσεις: