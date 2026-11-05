Παραλύει η Γαλλία από τις νέες μαζικές διαδηλώσεις, με τους μαθητές να παραμένουν στους δρόμους και να δέχονται τη στήριξη διάφορων κοινωνικών ομάδων, τη στιγμή που συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία.

Σύμφωνα με το France 24, πάνω από 250.000 διαδηλωτές σε 73 γαλλικές πόλεις βγήκαν στους δρόμους, με την επικεφαλής της κύριας γαλλικής συνδικαλιστικής οργάνωσης CGT, Σόφι Μπινέ, να αναφέρει:

«Το μήνυμα είναι: “Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Το μόνο που θα θέσει τέλος στην κινητοποίηση είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων μας”».

🇫🇷 Left-wing radicals are rioting again in Lyon, France https://t.co/5fZsiTxS0j — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2026

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και επιτέθηκε σε μια ομάδα διαδηλωτών στην πόλη της Λυών, ενώ ένα γυμνάσιο κοντά στην πόλη της Τουλούζης, στη νοτιοδυτική Γαλλία, πυρπολήθηκε το πρωί, σύμφωνα με το BFM TV.

🚨 ALERTE – VOITURE EN FEU à la manifestation à LYON. https://t.co/nkRTtj1bfo — Frontières (@Frontieresmedia) November 5, 2026

Επίσης, ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε προληπτικά λόγω των συγκεντρώσεων, με την επίσημη ιστοσελίδα του μνημείου να αναφέρει:

«Παρακαλούνται οι επισκέπτες που διαθέτουν ηλεκτρονικά εισιτήρια να ελέγξουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση».

Ακολουθούν βίντεο από τις συγκεντρώσεις:

BREAKING: 🇫🇷 Riots have flared up again in France In Lyon, tear gas forced the rioters to retreat. https://t.co/lf2Xg7uP7y — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2026

BREAKING: Riots in Lyon, France Large groups of violent far-left extremists are roaming the streets https://t.co/065y8lpu3v — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2026

🚨🇫🇷School blockades erupted across Paris, France, again this morning! Police forces have been deployed across the city as protesters block entrances and access routes to schools. Another chaotic day is unfolding in Macron’s France! https://t.co/sUuNt2UIMk — Mario ZNA (@MarioBojic) November 5, 2026