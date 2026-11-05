Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που έπληξε τη νότια Βραζιλία, με ανέμους που έφτασαν τα 126 χιλιόμετρα την ώρα, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Ανάμεσα στα σημεία που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές ήταν και το αεροδρόμιο Serafim Enoss Bertaso.

Η σφοδρότητα των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ολόκληρη η γυάλινη και μεταλλική πρόσοψη του αεροδρομίου, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους επιβάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην αίθουσα αναμονής. Η λειτουργία του αεροδρομίου, στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα, έχει διακοπεί πλήρως, καθώς εκτός από τις ζημιές στο κτίριο, προβλήματα καταγράφηκαν και στους διαδρόμους, όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αεροσκάφη.

Το καταστροφικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου δεν περιορίστηκε στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, αλλά επεκτάθηκε σε ολόκληρη την περιοχή Μαρινγκά. Σπίτια και άλλες εγκαταστάσεις ισοπεδώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.