Επιστήμονες αναγνώρισαν από δύο απολιθωμένα δόντια ένα άγνωστο είδος τρωκτικού βάρους περίπου 30 κιλών, που ζούσε στο νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης πριν από 33 με 35 εκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη αυτή, που δημοσιεύτηκε χθες, Τετάρτη, στην επιθεώρηση Scientific Reports, στηρίζεται σε έναν γομφίο και έναν κοπτήρα που είχαν βρεθεί το 2004 σε ανθρακωρυχείο της επαρχίας Κράμπι, στη νότια Ταϊλάνδη.

Η Πανίπα Τιάν, γεωλόγος της υπηρεσίας ορυκτών πόρων της Ταϊλάνδης, που βρήκε τον κοπτήρα, εξήγησε ότι ήταν δύσκολο να αναγνωριστεί το απολίθωμα στην αρχή λόγω του «ασυνήθιστα μεγάλου μεγέθους» του.

«Στην αρχή, πίστεψα ότι ήταν οστό. Το έδειξα στον προϊστάμενό μου, ο οποίος μου είπε ότι επρόκειτο για δόντι γιγάντιου αρουραίου», διηγήθηκε σήμερα στο AFP η 51χρονη επιστήμονας.

Το απολίθωμα υπόλευκου χρώματος ξεχώριζε ξεκάθαρα στα σκουρόχρωμα κοιτάσματα άνθρακα. Άλλο μέλος της αποστολής βρήκε την ίδια ημέρα τον σκουρόχρωμο γομφίο.

Στη λεκάνη του Κράμπι έχουν ήδη βρεθεί απολιθώματα αρχαίων πρωτευόντων και άλλων θηλαστικών.

Ωστόσο, όταν είχαν ανακαλυφθεί τα απολιθωμένα δόντια, η ομάδα δεν διέθετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ούτε την απαραίτητη τεχνολογία για να αναγνωριστεί το είδος.

«Αυτό μας λέει πολλά για την ποικιλομορφία της ζωής στο παρελθόν», επισήμανε η Πανίπα Τιάν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα αρχαία τρωκτικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί στο έδαφος της σημερινής Ταϊλάνδης, προτού εξαπλωθούν σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Ωστόσο καθώς έχουν βρεθεί μόνον δύο δόντια, παραμένει άγνωστη η εμφάνιση, η διατροφή και η συμπεριφορά του ζώου αυτού.

Το είδος αυτό ονομάστηκε Yakamys sirindhornae προς τιμήν της πριγκίπισσας Σιριντοχόρν της Ταϊλάνδης, μικρότερης αδελφής του βασιλιά Ράμα Χ.