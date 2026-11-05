Στο πένθος βυθίστηκε η Νέα Υόρκη μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε συγκρότημα κατοικιών στο Μπρούκλιν. Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε έξι νεκρούς και εννέα τραυματίες, την ώρα που οι αρχές διερευνούν τα αίτια της ταχύτατης εξάπλωσης της φωτιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Σάνσετ Παρκ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) έλαβε την πρώτη κλήση για βοήθεια στις 01:40 τα ξημερώματα (08:40 ώρα Ελλάδας). Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, στο σημείο κατέφθασαν ισχυρότατες δυνάμεις, με περισσότερους από 230 πυροσβέστες και διασώστες να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες.

Όταν τα πρώτα οχήματα έφτασαν στο σημείο, η κατάσταση ήταν ήδη εκτός ελέγχου. Οι φλόγες είχαν τυλίξει τους δύο πρώτους ορόφους του κτηρίου, δημιουργώντας ένα πυκνό στρώμα καπνού που παγίδευσε τους ενοίκους στα διαμερίσματά τους.



Οι διασώστες επιχειρούσαν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Deadly Brooklyn house fire kills 6, leaves several injured including 3 firefighters https://t.co/dvJlhmigV8 https://t.co/PMJf35CivG — New York Post (@nypost) November 5, 2026

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο εσωτερικό του κτηρίου, οι πυροσβέστες εντόπισαν τέσσερις ανθρώπους χωρίς αισθήσεις, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου.



Δύο ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξαν λίγη ώρα αργότερα.

Από τη λαίλαπα τραυματίστηκαν συνολικά εννέα άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έξι πολίτες, με τους δύο να νοσηλεύονται σε μάχη για τη ζωή τους, καθώς και τρεις πυροσβέστες που υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης.

Multiple people dead after a fire took place in Sunset Park Brooklyn NY . https://t.co/GUi9z99S82 — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) November 5, 2026

Στην περιοχή εκλήθη και ειδικό κλιμάκιο αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών (Hazmat), καθώς στους χώρους του κτηρίου εντοπίστηκε μπαταρία ιόντων λιθίου. Αν και η FDNY δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει αν η συγκεκριμένη μπαταρία αποτέλεσε την εστία έναρξης ή τον παράγοντα ραγδαίας εξάπλωσης του πυρός, το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται με μεγάλη προσοχή από τους πραγματογνώμονες.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών της Νέας Υόρκης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας.

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι για την τραγωδία στο Μπρούκλιν

Επείγουσα συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, στον απόηχο της πυρκαγιάς που σκόρπισε τον θάνατο στο Μπρούκλιν.



Ο δήμαρχος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, σημειώνοντας πως «οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων», ενώ παράλληλα εξήρε την ταχύτατη επέμβαση των διασωστών.

WATCH LIVE: NYC Mayor Mamdani holds press conference on the Brooklyn fire https://t.co/0a8e9yRqU0 — Fox News (@FoxNews) November 5, 2026

«Είναι μια ανείπωτη τραγωδία για την πόλη μας», δήλωσε ο Μαμντάνι, υπογραμμίζοντας ότι «οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη για να σώσουν ζωές». Οι αρχές διερευνούν τα αίτια, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο ανάφλεξης μπαταρίας λιθίου.