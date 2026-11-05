Μακριά από την εικόνα των πολυτελών εστιατορίων με τις εντυπωσιακές αίθουσες και τις δεκάδες θέσεις, το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο για το 2026 βρίσκεται σε ένα μικρό χωριό της Χώρας των Βάσκων, στεγάζεται σε ένα κτίριο του 18ου αιώνα και διαθέτει μόλις οκτώ τραπέζια.

Το Asador Etxebarri κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας γαστρονομίας, χάρη στην ιδιαίτερη προσέγγιση του σεφ Βίκτορ Αργκινσονίζ, ο οποίος έχει κάνει τη μαγειρική στη φωτιά με ξύλα σήμα κατατεθέν του.

Στο Asador Etxebarri, το μενού γευσιγνωσίας 14 πιάτων αναδεικνύει τις δυνατότητες της μαγειρικής στη σχάρα, με τον Αργκινσονίζ να αξιοποιεί στο έπακρο τη φωτιά και να δημιουργεί ξεχωριστές γεύσεις από απλά, ποιοτικά υλικά.

«Υπό την καθοδήγηση του Βίκτορ Αργκινσονίζ, η αφοσίωση της ομάδας στη μετατροπή απλών, υψηλής ποιότητας υλικών σε εκλεπτυσμένα πιάτα έχει κερδίσει τον κόσμο της γαστρονομίας», δήλωσε ο Ρίκι Τίντμπαλ, διευθύνων σύμβουλος εκδηλώσεων του θεσμού «The 50».

Η φετινή κατάταξη περιλαμβάνει εστιατόρια από 28 περιοχές σε έξι ηπείρους, σύμφωνα με το luxurytravelreport.com.

Τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου για το 2026

Asador Etxebarri – Άξπε, Ισπανία

Gaggan – Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Alchemist – Κοπεγχάγη, Δανία

Quintonil – Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

Wing – Χονγκ Κονγκ

The Chairman – Χονγκ Κονγκ

Kjolle – Λίμα, Περού

Kadeau – Κοπεγχάγη, Δανία

Diverxo – Μαδρίτη, Ισπανία

Plénitude – Παρίσι, Γαλλία

Atomix – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Sorn – Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Mérito – Λίμα, Περού

Sühring – Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Odette – Σιγκαπούρη

Tuju – Σάο Πάολο, Βραζιλία

Mingles – Σεούλ, Νότια Κορέα

Nusara – Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Jan – Μόναχο, Γερμανία

Piazza Duomo – Άλμπα, Ιταλία

Meet the Bund – Σαγκάη, Κίνα

Boragó – Σαντιάγο, Χιλή

Vyn – Σκίλινγκε, Σουηδία

Al Gatto Verde – Μοντένα, Ιταλία

Lasai – Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Masque – Μουμπάι, Ινδία

Reale – Καστέλ ντι Σάνγκρο, Ιταλία

Trèsind Studio – Ντουμπάι, ΗΑΕ

Enigma – Βαρκελώνη, Ισπανία

Steirereck – Βιέννη, Αυστρία

Celele – Καρταχένα, Κολομβία

Potong – Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Elkano – Γκετάρια, Ισπανία

Le Coquillage – Σεν-Μελουάρ-ντε-Οντ, Γαλλία

La Colombe – Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

Ru Yuan – Χανγκτζόου, Κίνα

Nuema – Κίτο, Ισημερινός

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Μπρούνικο, Ιταλία

Schloss Schauenstein – Φίρστναου, Ελβετία

Jordnær – Κοπεγχάγη, Δανία

Onjium – Σεούλ, Νότια Κορέα

Bozar – Βρυξέλλες, Βέλγιο

Le Calandre – Ρουμπάνο, Ιταλία

Don Julio – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Mayta – Λίμα, Περού

El Chato – Μπογκοτά, Κολομβία

Le Louis XV – Alain Ducasse – Μόντε Κάρλο, Μονακό

Ikoyi – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Naar – Κασαουλί, Ινδία

Saint Peter – Σίδνεϊ, Αυστραλία