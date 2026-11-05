Την οριστική διακοπή του δημοφιλούς ριάλιτι γνωριμιών «Married at First Sight UK» ανακοίνωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4, έπειτα από καταγγελίες γυναικών που συμμετείχαν στην παραγωγή για βιασμούς και περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση δύο ανεξάρτητων αξιολογήσεων σχετικά με τα μέτρα προστασίας και την ασφάλεια των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Οι καταγγελίες είχαν γίνει γνωστές τον περασμένο Μάιο, μέσα από εκπομπή της ερευνητικής σειράς «Panorama» του BBC. Δύο γυναίκες υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, το Channel 4 απέσυρε όλα τα επεισόδια από τις τηλεοπτικές και διαδικτυακές πλατφόρμες του, καθώς και το περιεχόμενο της εκπομπής από τους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «Married at First Sight UK» αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες του Channel 4.

Η εκπομπή βασιζόταν σε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πείραμα, κατά το οποίο άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι συναντιούνταν για πρώτη φορά την ημέρα του γάμου τους και καλούνταν να ξεκινήσουν μια κοινή ζωή. Οι γάμοι, ωστόσο, δεν είχαν νομική ισχύ, σύμφωνα με τον Guardian.