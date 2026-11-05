«Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη» φαίνεται πως είναι το άτυπο σύνθημα στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των προσώπων που ενδέχεται να πληρώσουν το τίμημα για τις πολιτικές αποτυχίες της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι προβληματικές σχέσεις του με μέλη του Κογκρέσου και η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης έχουν καταστήσει τη θέση του ιδιαίτερα επισφαλή.

Όπως δήλωσε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ στο Axios, ο Χέγκσεθ πατάει «σίγουρα σε λεπτό πάγο». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα τον απομακρύνει από τη θέση του, ωστόσο υπάρχουν πλέον σημαντικές δυσκολίες που επιβαρύνουν τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Η διαδικασία παραπομπής και ο πόλεμος στο Ιράν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακόμα και από την επόμενη εβδομάδα η Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορούσε να κινήσει διαδικασία παραπομπής του Πιτ Χέγκσεθ, με την κατηγορία ότι αψήφησε το Κογκρέσο και συνέχισε παράνομα τον αμερικανικό πόλεμο στο Ιράν.

Τη σχετική πρωτοβουλία έχει αναλάβει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Τόμας Μάσι, από το Κεντάκι, ο οποίος ασκεί έντονη κριτική στο Ισραήλ και στις στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό.

Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της πιθανής παραπομπής του Χέγκσεθ όσο και της εκλογικής κατάρρευσης των Ρεπουμπλικανών. Πολλοί Αμερικανοί ψηφοφόροι αντιτίθενται στον πόλεμο, αλλά και στις οικονομικές συνέπειές του, με κυριότερη την αύξηση των τιμών των καυσίμων μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Πριν από την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, ο Πιτ Χέγκσεθ εμφανιζόταν ως ένας από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της στρατιωτικής σύγκρουσης. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ήταν εκείνος που παρουσίαζε τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για το πόσο γρήγορα και εύκολα θα μπορούσε να τερματιστεί η σύγκρουση.

Μέχρι τον Αύγουστο, ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) φέρεται να αναζητούσε νέες προσεγγίσεις για την άσκηση πίεσης στο Ιράν, γεγονός που υποδήλωνε ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες εξακολουθούσαν να επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους τους.

Παράλληλα, η CENTCOM φέρεται να έθετε το ερώτημα: «Σε ποιο σημείο αναγνώρισε ο Χέγκσεθ ότι η αρχική στρατηγική μας δεν επρόκειτο να οδηγήσει στο αποτέλεσμα που περίμενε και παρουσίαζε;».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Άμυνας την Τετάρτη, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Χέγκσεθ «κάνει πολύ καλή δουλειά».

Παρά τη δημόσια στήριξη του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει στο παρελθόν επαινέσει υπουργούς που βρίσκονταν υπό πίεση και στη συνέχεια επιδίωξε την απομάκρυνσή τους, τέσσερις παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν τη στάση του απέναντι στον επικεφαλής του Πενταγώνου.

Η απειλή της παραπομπής

Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη επιχειρήσει να κινήσουν διαδικασία παραπομπής του Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η νέα πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, από τον Ιανουάριο, θα μπορούσε να εντείνει τις σχετικές προσπάθειες.

Το τελευταίο που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια σειρά από χρονοβόρες και αποσπασματικές ακροάσεις για την αμφιλεγόμενη θητεία του υπουργού Άμυνας, οι οποίες αναπόφευκτα θα επαναφέρουν στο προσκήνιο και την απόφαση του προέδρου να επιτεθεί στο Ιράν.

«Η αποψινή βραδιά θα ήταν πολύ διαφορετική χωρίς τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι τελικά θα δείτε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να καθιστά τον Πιτ Χέγκσεθ υπεύθυνο και αυτό θα εξελιχθεί κατά την περίοδο της απερχόμενης Βουλής».

Η αναφορά αφορά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ενδιάμεσων εκλογών και της πρώτης ημέρας λειτουργίας του νέου Κογκρέσου, στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ χρειάζεται κάποιον να πληρώσει το τίμημα

Οι Αμερικανοί πρόεδροι συνηθίζουν να προχωρούν σε ανασχηματισμούς της κυβέρνησής τους μετά από ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος, ο οποίος απομάκρυνε τον υπουργό Άμυνας, Ντόναλντ Ράμσφελντ, μετά τις εκλογές του 2006.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρούσε σε μια ηχηρή αλλαγή προσώπου στην κυβέρνησή του ύστερα από μια ήττα τέτοιας έκτασης. Ο Πιτ Χέγκσεθ, η θητεία του οποίου έχει σημαδευτεί από διαδοχικές αντιπαραθέσεις, αποτελεί έναν από τους πιθανούς στόχους.

«Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και ο Πιτ ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το χρονικό περιθώριο πριν από την αλλαγή του Κογκρέσου

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας, υπάρχει ένας σημαντικός λόγος να το πράξει πριν από τον Ιανουάριο. Με τη Γερουσία να περνά υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, η επικύρωση του διορισμού ενός νέου υπουργού Άμυνας θα καταστεί ουσιαστικά αδύνατη.

Αυτό δημιουργεί ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο για τον Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να προωθήσει τον αντικαταστάτη του Χέγκσεθ όσο οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να διαθέτουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

«Κανείς δεν πρόκειται να επικυρωθεί» στο νέο Κογκρέσο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση αυτή την παραδοχή.

Μια πιθανή εναλλακτική για την πολιτική του πορεία

Ένα ακόμα σενάριο που θα μπορούσε να διευκολύνει την αποχώρηση του Πιτ Χέγκσεθ από το υπουργείο Άμυνας είναι η πιθανότητα να αναλάβει μια θέση στη Γερουσία.

Η γερουσιαστής του Τενεσί, Μάρσα Μπλάκμπερν, πρόκειται σύντομα να αναλάβει καθήκοντα κυβερνήτη της πολιτείας, αποκτώντας έτσι την εξουσία να διορίσει τον αντικαταστάτη της στη Γερουσία. Ο Χέγκσεθ διαθέτει κατοικία στο Τενεσί, γεγονός που του προσφέρει έναν δεσμό με την πολιτεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο την Τετάρτη, δηλώνοντας: «Πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δημοφιλής εάν το έκανε. Αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικά με αυτό».

Η απάντηση του υπουργείου Άμυνας στις πιέσεις για απομάκρυνση

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο ψηφοφορίας για την παραπομπή του Πιτ Χέγκσεθ και τις προσπάθειες απομάκρυνσής του, εκπρόσωπος του υπουργού δήλωσε ότι εκείνος δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να αποθαρρυνθεί από πολιτικούς που επιδιώκουν να αποκομίσουν κομματικά οφέλη ή να ξεκινήσουν ψεύτικες έρευνες για υποθέσεις στις οποίες δεν υπάρχει παράνομη συμπεριφορά.

«Το υπουργείο Πολέμου έχει τηρήσει τον νόμο και ο υπουργός μας θα συνεχίσει να στέκεται και να αγωνίζεται κάθε μέρα για να υποστηρίζει και να υπερασπίζεται το Σύνταγμα, να ηγείται των στρατευμάτων μας και να προστατεύει την Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πιέσεις από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών

Το παρασκήνιο της υπόθεσης περιλαμβάνει και τις πιέσεις που ασκούν στον Λευκό Οίκο σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο, ζητώντας την απομάκρυνση του Χέγκσεθ.

Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί εξασφάλιζαν 55 έδρες στη Γερουσία, μια προσπάθεια απομάκρυνσης του υπουργού πιθανότατα θα αποτύγχανε, καθώς θα χρειάζονταν ακόμη 12 ψήφοι στην 100μελή Γερουσία.

«Υπάρχουν ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών στη Γερουσία που απλώς μισούν τον Πιτ, αλλά αυτό δεν αρκεί», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Οι αποκαλύψεις για την οικονομική δήλωση του Χέγκσεθ

Την ίδια στιγμή, επικριτές του Πιτ Χέγκσεθ διέρρευσαν στο Politico πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η νέα έκθεση οικονομικών στοιχείων του υπουργού αποκάλυψε ότι η σύζυγός του εργαζόταν σε εταιρεία συμβούλων που διατηρούσε δεσμούς με το υπουργείο Άμυνας.

Σύμμαχος του Χέγκσεθ χαρακτήρισε την εκστρατεία εναντίον του υπουργού «επιχείρηση».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι ο επικεφαλής του συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς περί δεοντολογίας, χαρακτηρίζοντας «γελοία συκοφαντία» οποιονδήποτε υπαινιγμό ή ισχυρισμό περί του αντιθέτου.