Τραγική κατάληξη είχε η συμμετοχή της 24χρονης, Ρέιτσελ Άπα, στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, καθώς η νεαρή αθλήτρια έχασε τη ζωή της την Κυριακή, αφού κατέρρευσε κοντά στο 24ο μίλι της διαδρομής. Η Άπα, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά σε μαραθώνιο και είχε υπάρξει αθλήτρια σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πέθανε από ραβδομυόλυση.

Η ραβδομυόλυση, γνωστή και ως rhabdo, είναι μια σπάνια πάθηση κατά την οποία καταστρέφονται οι μυϊκοί ιστοί, απελευθερώνοντας στην κυκλοφορία του αίματος μεγάλες και τοξικές ποσότητες πρωτεϊνών και ηλεκτρολυτών. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει οξεία νεφρική βλάβη, με το συγκεκριμένο ενδεχόμενο να καταγράφεται έως και στο 50% των περιστατικών. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μάλιστα, είναι πιθανό να προκληθεί νεφρική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 26.000 άνθρωποι εμφανίζουν ραβδομυόλυση κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνισή της περιλαμβάνονται η υπερβολική σωματική καταπόνηση, οι σοβαροί μυϊκοί τραυματισμοί, η αφυδάτωση και η υπερθέρμανση του οργανισμού, καθώς και η λήψη ορισμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Τα περιστατικά ραβδομυόλυσης στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα μελέτης του 2026, η οποία εξέτασε νοσοκομειακά αρχεία για περιστατικά που καταγράφηκαν αμέσως μετά τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης κατά την περίοδο από το 2017 έως το 2023. Συνολικά εντοπίστηκαν 39 περιπτώσεις ραβδομυόλυσης μετά τον αγώνα, εκ των οποίων οι 24 σημειώθηκαν το 2022, τη χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη διοργάνωση.

Τα συμπτώματα της ραβδομυόλυσης απαιτούν άμεση αντιμετώπιση σε νοσοκομείο και περιλαμβάνουν μυϊκό πόνο, αδυναμία και πρήξιμο, αλλά και σκουρόχρωμα ούρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται επίσης μειωμένη παραγωγή ούρων, ναυτία και λιποθυμικά επεισόδια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς αναρρώνουν με τη χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτη που εξέτασε δρομείς οι οποίοι εμφάνισαν ραβδομυόλυση, τα σπάνια περιστατικά οξείας νεφρικής ανεπάρκειας φαίνεται ότι προκύπτουν από τον συνδυασμό πολλών επιβαρυντικών παραγόντων.

Οι ερευνητές περιγράφουν αυτή τη συνθήκη ως μια «τέλεια καταιγίδα», στην οποία μπορεί να συμβάλουν η έντονη σωματική καταπόνηση και πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου, όπως η θερμική καταπόνηση ή η ταυτόχρονη παρουσία ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης.