Ένοχοι για πρόκληση ζημιών σε δύο υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών στον κόλπο της Φινλανδίας, πέρυσι, κρίθηκαν ο καπετάνιος και ένα μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Fitburg, όπως ανακοίνωσε δικαστήριο.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένη δολιοφθορά, ανέφερε το δικαστήριο της Φινλανδίας.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι, που υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία της Φινλανδίας στην υπόθεση.

Το πλοίο συνελήφθη στις 31 Δεκεμβρίου, στον κόλπο της Φινλανδίας, ενώ κατευθυνόταν από τη Ρωσία στο Ισραήλ, λόγω υποψιών για πρόκληση ζημιών σε καλώδια που ξεκινούν από το Ελσίνκι και φθάνουν στην Εσθονία.

Υπενθυμίζεται ότι η Φινλανδία ενέτεινε τις προσπάθειες να προστατεύσει την υποθαλάσσια υποδομή της, έπειτα από σειρά συμβάντων με καλώδια και αγωγούς στη Βαλτική θάλασσα από το 2022.