Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ διαμόρφωσαν έναν νέο πολιτικό χάρτη, με τους Δημοκρατικούς να διευρύνουν σημαντικά την επιρροή τους πέρα από το ομοσπονδιακό Κογκρέσο. Εκτός από την ανάκτηση του ελέγχου του νομοθετικού σώματος στην Ουάσινγκτον, κατάφεραν να επικρατήσουν σε σειρά πολιτειακών εκλογών, αποκτώντας τον έλεγχο τοπικών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που τους δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουν πολιτικές και νομοθετικές αλλαγές με λιγότερα εμπόδια σε σχέση με εκείνα που θα αντιμετωπίσουν σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ανατροπή στο Τέξας, όπου οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να αποσπάσουν από τους Ρεπουμπλικανούς την πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή για πρώτη φορά μετά το 2002. Παράλληλα, στο μέχρι πρότινος ισχυρό προπύργιο της δεξιάς εκλέχθηκε Δημοκρατική κυβερνήτρια, ενισχύοντας τον συμβολισμό του εκλογικού αποτελέσματος.

Στις ΗΠΑ, καθεμία από τις 50 πολιτείες διαθέτει τη δική της εκτελεστική εξουσία, με επικεφαλής τον κυβερνήτη, αλλά και ανεξάρτητη νομοθετική εξουσία, η οποία κατά κανόνα αποτελείται από δύο κοινοβουλευτικά σώματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης State Navigate, έως το βράδυ της Τετάρτης, ενώ σε ορισμένες περιοχές η καταμέτρηση των ψήφων δεν είχε ολοκληρωθεί, οι Δημοκρατικοί είχαν καταφέρει να περάσουν υπό τον έλεγχό τους τα κοινοβούλια 11 πολιτειών, καθώς και πέντε θέσεις κυβερνητών που προηγουμένως κατείχαν Ρεπουμπλικανοί. Η ίδια οργάνωση εκτιμά ότι πλέον τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς θα ζουν σε πολιτείες με Δημοκρατικό κυβερνήτη.

«Οι Δημοκρατικοί οδεύουν προς τη μεγαλύτερη επιτυχία τους στον 21ο αιώνα ως προς τον αριθμό των εδρών στα πολιτειακά κοινοβούλια», δήλωσε στο AFP ο διευθυντής της οργάνωσης, Τσαζ Νάτικομπ, περιγράφοντας την έκταση της επικράτησής τους με τη φράση: «Δεν πρόκειται για ένα μπλε κύμα, αλλά για κατακλυσμό».

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στη σύνθεση των πολιτειακών κυβερνήσεων. Στην Τζόρτζια, η Κίσα Λανς Μπότομ αναμένεται να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα της κυβερνήτριας στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, στο Τέξας και το Οχάιο, γυναίκες υποψήφιες των Δημοκρατικών επικράτησαν σε πολιτείες που είχαν στηρίξει με μεγάλη διαφορά τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Επιπλέον, σε έξι ακόμα πολιτείες, ανάμεσά τους το Ουισκόνσιν και η Πενσιλβάνια, το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε τον πλήρη έλεγχο της πολιτειακής εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η θέση του κυβερνήτη όσο και η Κάτω Βουλή και η Γερουσία των συγκεκριμένων πολιτειών βρίσκονται πλέον στα χέρια του.

Οι πολιτειακές κυβερνήσεις ως λύση από το αδιέξοδο της Ουάσινγκτον

Η απόκτηση της εξουσίας σε τοπικό επίπεδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του ομοσπονδιακού συστήματος των ΗΠΑ, το οποίο παραχωρεί στις πολιτείες σημαντικές αρμοδιότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ζητήματα όπως η νομοθεσία για την οπλοκατοχή, αλλά και η φορολογία, μεταξύ άλλων η επιβολή του ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα, σε ομοσπονδιακό επίπεδο αναμένεται να διατηρηθούν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και τα νομοθετικά εμπόδια, καθώς η εξουσία είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε ένα Κογκρέσο που ελέγχεται πλέον από τους Δημοκρατικούς και τον Λευκό Οίκο, στον οποίο βρίσκεται Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Ο Τσαζ Νάτικομπ υποστήριξε ότι οι πολιτειακές διοικήσεις διαθέτουν μεγαλύτερη δυνατότητα να προχωρούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε σύγκριση με το ομοσπονδιακό Κογκρέσο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Οι κυβερνήσεις των πολιτειών είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από το Κογκρέσο και καταφέρνουν πραγματικά να πετύχουν πράγματα».

Αντίθετα, στην Ουάσινγκτον οι Δημοκρατικοί, παρά την εκλογική επικράτησή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με θεσμικούς περιορισμούς. Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα του προέδρου να ασκεί βέτο σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και ο μηχανισμός που είναι γνωστός ως «filibuster».

Ο συγκεκριμένος κοινοβουλευτικός κανόνας δίνει τη δυνατότητα να παρατείνεται η συζήτηση ορισμένων νομοσχεδίων στη Γερουσία, με αποτέλεσμα να απαιτείται τελικά η συγκέντρωση 60 ψήφων από τα συνολικά 100 μέλη του σώματος για να εγκριθούν. Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό εδρών, γεγονός που περιορίζει τις νομοθετικές τους δυνατότητες.

Αυτοί οι περιορισμοί δεν υφίστανται με τον ίδιο τρόπο στις περίπου 20 πολιτείες όπου οι Δημοκρατικοί έχουν πλέον συγκεντρώσει το σύνολο της πολιτικής εξουσίας. Εκεί μπορούν να προωθήσουν ευκολότερα το νομοθετικό τους πρόγραμμα, παρεμβαίνοντας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, από την αγοραστική δύναμη και την εκπαίδευση μέχρι την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την υγειονομική περίθαλψη.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια και οι αμβλώσεις

Ήδη έχουν αρχίσει να διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τις πολιτικές που θα επιδιώξουν να εφαρμόσουν οι νέες Δημοκρατικές διοικήσεις. Στο Τέξας, η νέα κυβερνήτρια, Τζίνα Χινοχόσα, έχει θέσει ως στόχο την επέκταση των προγραμμάτων επιδότησης της ασφάλισης υγείας, ενώ σχεδιάζει να διατεθούν 1.500 δολάρια σε κάθε νοικοκυριό, με χρηματοδότηση από τα αποθεματικά της πολιτείας. Άλλες προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι αφορούν τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

Ένα ακόμα πεδίο στο οποίο ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές νομοθετικές αλλαγές είναι το δικαίωμα στην άμβλωση. Πριν από τέσσερα χρόνια, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την ομοσπονδιακή συνταγματική προστασία του συγκεκριμένου δικαιώματος, μεταφέροντας ουσιαστικά στις πολιτείες την αρμοδιότητα να καθορίζουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η νέα ισορροπία δυνάμεων στα πολιτειακά κοινοβούλια θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες πρωτοβουλίες για την προστασία και τη διεύρυνση της πρόσβασης στις αμβλώσεις. Αυτό εκτίμησε ο Θαντ Κούσερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, επισημαίνοντας ότι «Με αυτές τις νίκες των Δημοκρατικών μπορεί να υιοθετηθούν περισσότερα νομοθετικά μέτρα για τη διεύρυνση και την προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση».