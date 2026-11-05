Η εκλογική πανωλεθρία των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δεν προκαλεί μόνο αναταράξεις στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αναδιαμορφώνει και τον πολιτικό χάρτη ενόψει της προεδρικής αναμέτρησης του 2028. Η μάχη για την επόμενη ημέρα στον Λευκό Οίκο έχει ήδη ξεκινήσει, με νέα πρόσωπα να διεκδικούν χώρο και τους μέχρι πρότινος επικρατέστερους υποψηφίους να βλέπουν τις προοπτικές τους να περιορίζονται.

Μεγάλος χαμένος από αυτή την εξέλιξη εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Ο 42χρονος πολιτικός θεωρούνταν μέχρι πρότινος το ακλόνητο φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ωστόσο πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να ταυτιστεί με μια κυβέρνηση που βγαίνει αποδυναμωμένη από την εκλογική διαδικασία και με έναν πρόεδρο του οποίου η πολιτική επιρροή ενδέχεται να φθίνει.

Κατά την προεκλογική περίοδο, ο Βανς είχε επιλέξει να συνδέσει στενά την πολιτική του παρουσία με τον Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιώντας εμφανίσεις και συμμετέχοντας σε συγκεντρώσεις σε πολιτείες όπου η εκλογική μάχη ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη. Την Τετάρτη, ωστόσο, επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις από το αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η ήττα της παράταξής του οφείλεται κυρίως στην αντιδημοφιλία του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Ο Τζέι Ντι Βανς

Δεν είναι, όμως, βέβαιο ότι οι ψηφοφόροι θα αποδεχθούν αυτή την προσπάθεια διαχωρισμού των πολιτικών του ευθυνών από εκείνες του προέδρου. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στη θέση του αντιπροέδρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κάμαλα Χάρις, η οποία στις προεδρικές εκλογές του 2024 δυσκολεύτηκε να αποσυνδέσει την υποψηφιότητά της από την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

«Τα δυσάρεστα νέα για τον Βανς είναι ότι οι εν ενεργεία αντιπρόεδροι σπάνια καταφέρνουν να ανέλθουν στο αξίωμα του προέδρου», σχολίασε ο Τζέιμς Λίντσεϊ, από τη δεξαμενή σκέψης Council on Foreign Relations.

Τα ονόματα των Ρούμπιο και ΝτεΣάντις στο τραπέζι

Πέρα από τον Τζέι Ντι Βανς, στο προσκήνιο για τη διαδοχή του Τραμπ έχει βρεθεί και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο 55χρονος αξιωματούχος απέφυγε να βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, διατηρώντας διακριτική παρουσία. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να αποφύγει την κριτική για τη συμμετοχή της αμερικανικής κυβέρνησης στον πόλεμο με το Ιράν.

Η αποδυνάμωση των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται, παράλληλα, να δημιουργήσει ευκαιρίες για πολιτικούς που μέχρι σήμερα δεν βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της κούρσας για το χρίσμα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιανουάριο του 2027.

O Ρον ΝτεΣάντις

Ο ΝτεΣάντις, που είχε βρεθεί απέναντι στον Τραμπ στη μάχη για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024, περιέγραψε την επικράτηση των Δημοκρατικών ως «πολιτικό ισοδύναμο της πρόσκρουσης με μετεωρίτη». Την ίδια στιγμή, φρόντισε να αναδείξει την εκλογική επίδοση του κόμματός του στη Φλόριντα, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτεία ήταν μία από τις ελάχιστες όπου οι Ρεπουμπλικανοί κατάφεραν να περιορίσουν την προέλαση των πολιτικών τους αντιπάλων.

Στην ίδια συζήτηση για τους πιθανούς υποψηφίους του 2028 έχει μπει και ο γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ. Ο 55χρονος πολιτικός, ο οποίος είχε διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα. Ωστόσο, η θέση του μπορεί να έχει αποδυναμωθεί μετά τις σημαντικές εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών στο Τέξας, μια πολιτεία που παραδοσιακά αποτελεί ισχυρό προπύργιο των συντηρητικών.

Οι Δημοκρατικοί αναζητούν τον επόμενο υποψήφιό τους

Στην πλευρά των Δημοκρατικών, η λίστα των πιθανών διεκδικητών του προεδρικού χρίσματος για το 2028 είναι ακόμη μεγαλύτερη. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών έδωσαν νέα ώθηση σε ορισμένα στελέχη, τα οποία πλέον βλέπουν τις πιθανότητές τους να ενισχύονται.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει ο γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ. Ο 39χρονος πολιτικός, που θεωρείται ιδιαίτερα επικοινωνιακός και χαρισματικός, κατάφερε να εξασφαλίσει την επανεκλογή του, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τα σενάρια για πιθανή διεκδίκηση της προεδρίας. Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να αρνείται ότι σχεδιάζει να είναι υποψήφιος.

Ο Τζον Όσοφ

Θετικό αποτέλεσμα είχε και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, 53 ετών, ο οποίος εξασφάλισε νέα θητεία σε μια πολιτεία όπου οι εκλογικές αναμετρήσεις κρίνονται συχνά με οριακές διαφορές. Το όνομά του είχε βρεθεί στο προσκήνιο και το 2024, όταν εξεταζόταν ως πιθανή επιλογή της Κάμαλα Χάρις για τη θέση του αντιπροέδρου.

Η ίδια η Χάρις, εμφανιζόταν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές ως η επικρατέστερη υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, ενδέχεται να αλλάξει, καθώς στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αρκετά στελέχη που προκρίνουν την ανάδειξη ενός προσώπου χωρίς προηγούμενη ήττα σε προεδρική αναμέτρηση.

Η Κάμαλα Χάρις

Στους πιθανούς διεκδικητές συγκαταλέγεται και ο απερχόμενος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, 59 ετών. Έχει αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα μέσα από τις συχνές πολιτικές συγκρούσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα με τη Χάρις: να θεωρηθεί εκπρόσωπος της παλαιότερης γενιάς στελεχών των Δημοκρατικών, την ώρα που στο κόμμα ενισχύονται οι φωνές υπέρ της ανανέωσης.

Ένα διαφορετικό πολιτικό προφίλ εκπροσωπεί η βουλευτής της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία θα μπορούσε επίσης να διεκδικήσει το χρίσμα. Η παρουσία της, ωστόσο, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και διχασμό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην προεδρική κούρσα, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να επικρατήσει σε μια χώρα που έχει απορρίψει γυναίκες υποψήφιες για την προεδρία σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, το 2016 και το 2024.

Η λίστα των Δημοκρατικών δεν σταματά εκεί. Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, εξασφάλισε την Τρίτη την επανεκλογή του για τρίτη θητεία, ενισχύοντας τη θέση του μεταξύ των πιθανών υποψηφίων. Στα ονόματα που εξετάζονται περιλαμβάνονται επίσης ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, καθώς και ο γερουσιαστής της Αριζόνα, Μαρκ Κέλι, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε αστροναύτης.

Έτσι, ενώ η ήττα των Ρεπουμπλικανών δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το πολιτικό μέλλον του Τζέι Ντι Βανς και των συμμάχων του Τραμπ, στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών διαμορφώνεται ήδη μια πολυπρόσωπη κούρσα για το χρίσμα του 2028. Τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να είναι καθοριστικά για το ποιοι θα καταφέρουν να μετατρέψουν τη σημερινή πολιτική δυναμική σε πραγματική διεκδίκηση της προεδρίας.