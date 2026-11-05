Ένταση σημειώθηκε έξω από το νέο κατάστημα «Χάρι Πότερ» στην οδό Όξφορντ του Λονδίνου, καθώς διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν λίγο πριν από τα εγκαίνιά του, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με φόντο τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς οι δημόσιες τοποθετήσεις της συγγραφέα της σειράς «Χάρι Πότερ», Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, σχετικά με το φύλα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Προστατέψτε τις ζωές των τρανς ατόμων» και «Σταματήστε να χρηματοδοτείτε την εξαφάνισή τους». Οι διαδηλωτές από μεγάφωνα, φώναζαν συνθήματα όπως «τα δικαιώματα των τρανς είναι ανθρώπινα δικαιώματα» και «όταν οι τρανς δέχονται επίθεση, τι κάνουμε; Σηκωνόμαστε, εναντιωνόμαστε».

Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η νέα τηλεοπτική σειρά του HBO για τον «Χάρι Πότερ», στην οποία η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός.

@Variety Yes, more of this! Rowling’s rottenness ruined Harry Potter and it’s offensive to be seen anywhere near it today. Bravo to the protesters. Here’s the New York store in 2025: — Wizarding News™ (@wizardingnews) November 4, 2026

Η Ρόουλινγκ έχει εκφράσει έντονη αντίθεση της στην προάσπιση των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων. Η συγγραφέας έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τις θέσεις της -οι οποίες αμφισβητούν την ταυτότητα φύλου- υποστηρίζοντας ότι οι νομικές διασφαλίσεις που βασίζονται στο βιολογικό φύλο είναι απαραίτητες για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι απόψεις της έχουν προκαλέσει μποϊκοτάζ και διαμαρτυρίες που στρέφονται κατά εγχειρημάτων που σχετίζονται με τον «Χάρι Πότερ».

Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στη σειρά έχουν πάρει αποστάσεις από τις απόψεις της, ανάμεσά τους ο Τζον Λίθγκοου, ο οποίος υποδύεται τον Ντάμπλντορ και ο Νικ Φροστ που ενσαρκώνει τον ρόλο του Χάγκριντ.

Διαδικτυακή αίτηση από το «Good Law Project», με στόχο να αποτραπεί η τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού με θέμα τον Χάρι Πότερ στην οδό Όξφορντ, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 11.000 υπογραφές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.