Στην καταδίκη σχεδίου απόφασης, που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη βορειοκορεατική επικράτεια, προχώρησε η Βόρεια Κορέα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε το σχέδιο πρόκληση με πολιτικά κίνητρα, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η αποστολή της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ επεσήμανε τις διαμαρτυρίες και την αστυνομική βία σε ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι και οι Βρυξέλλες, και δήλωσε ότι η ΕΕ «καλά θα κάνει να κοιτάζει τη δουλειά της», μετέδωσε το KCNA.

Το σχέδιο απόφασης αναμένεται να υιοθετηθεί από την τρίτη επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μέσα στον μήνα και στη συνέχεια θα υποβληθεί για τελική έγκριση στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πιονγκγιάνγκ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατηγορείται από καιρό από τα Ηνωμενα Έθνη και άλλους παρατηρητές για γενικευμένες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως λόγω της ύπαρξης στρατοπέδων κρατουμένων και σοβαρών περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και στην πρόσβαση στην ενημέρωση.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθετεί κάθε χρόνο από το 2005 μια απόφαση που καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα.

«Η ΕΕ υπέβαλε και πάλι ένα σχέδιο απόφασης που διαστρεβλώνει κατάφωρα την πολιτική και την κατάσταση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η βορειοκορεατική αποστολή στον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας το διάβημα αυτό «φάρσα» και «πολιτικά υποκινούμενη πρόκληση».

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι επ’ ουδενί μονοπώλιο της Δύσης», τονίζει στην ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Στις πόλεις της Ευρώπης, από το Παρίσι ως τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται η έδρα της ΕΕ, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με κάθε λογής διαδηλωτές που ζητούν δικαιώματα τόσο στοιχειώδη όσο το δικαίωμα στην ύπαρξη», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Η ΕΕ καλά θα κάνει να κοιτάζει τη δουλειά της, αντί να διογκώνει ‘ανύπαρκτα προβλήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων’».