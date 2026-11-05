Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές αρχές την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, όταν αεροσκάφος τύπου Airbus A320, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία λόγω απειλής για τοποθέτηση βόμβας στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το BFMTV, το αεροσκάφος της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας Aer Lingus εκτράπηκε προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Νορμανδία, έπειτα από συναγερμό για ύπαρξη βόμβας. Η εξέλιξη παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από τις υπηρεσίες του Γάλλου πρωθυπουργού.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightRadar, η οποία καταγράφει σε ζωντανή μετάδοση την πορεία των αεροσκαφών, η πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη άλλαξε αρχικά πορεία, ενώ βρισκόταν πάνω από την περιοχή Εσόν, νότια του Παρισιού. Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από την ιρλανδική πρωτεύουσα στις 6:25 το πρωί.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε αρκετούς κύκλους στον αέρα, προτού κινηθεί προς βορρά και ακολούθως στρίψει ξανά προς νότο, με κατεύθυνση την αεροπορική βάση στη Νορμανδία.

Μάλιστα, γύρω στις 9:45 το πρωί, η συγκεκριμένη πτήση ήταν εκείνη που συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παγκοσμίως στην πλατφόρμα FlightRadar, με αρκετoύς χιλιάδες χρήστες να παρακολουθούν ζωντανά την πορεία της.