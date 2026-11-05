Ένας υπερτυχερός παίκτης του Powerball στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ κέρδισε το τζακ ποτ των 847 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το δελτίο του περιλάμβανε και τους έξι αριθμούς της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Οι τυχεροί αριθμοί που προέκυψαν από την κλήρωση ήταν οι 15, 34, 41, 53 και 56, ενώ ο κόκκινος αριθμός Powerball ήταν το 21. Ο πολλαπλασιαστής Power Play ήταν 2x.

Ο μεγάλος νικητής έχει πλέον δύο επιλογές για την είσπραξη των χρημάτων. Μπορεί είτε να επιλέξει μια εφάπαξ πληρωμή ύψους 363,1 εκατομμυρίων δολαρίων είτε να λάβει το συνολικό ποσό μέσω ετήσιων καταβολών σε διάστημα 29 ετών.

Σε περίπτωση που ο νικητής επιλέξει την εφάπαξ είσπραξη, η υποχρεωτική ομοσπονδιακή παρακράτηση φόρου ύψους 24% θα περιορίσει το ποσό στα περίπου 276 εκατ. δολάρια. Εάν εφαρμοστεί ο ανώτατος ομοσπονδιακός φορολογικός συντελεστής, που ανέρχεται σε 37%, το καθαρό ποσό που θα του απομείνει θα διαμορφωθεί στα 228,7 εκατ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται η πρόσθετη πολιτειακή φορολογία.

Εναλλακτικά, εάν προτιμήσει την καταβολή των κερδών σε ετήσιες δόσεις, θα λαμβάνει κατά μέσο όρο 28,23 εκατ. δολάρια ετησίως. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση του ομοσπονδιακού φόρου 37%, το ποσό αυτό θα υποχωρεί περίπου στα 17,8 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Επιπλέον, στο Νιου Τζέρσεϊ προβλέπεται ξεχωριστή φορολόγηση για τα κέρδη από λαχεία που υπερβαίνουν τις 10.000 δολάρια, με την πολιτεία να παρακρατεί αυτομάτως το 8% για την κάλυψη των σχετικών φόρων. Ως εκ τούτου, το τελικό ποσό που θα καταλήξει στην τσέπη του μεγάλου νικητή ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότερο.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του παιχνιδιού, το τζακ ποτ της Τετάρτης ήταν το ένατο μεγαλύτερο στην ιστορία του Powerball και το δεύτερο μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής μέσα στη φετινή χρονιά. Αρχικά, το ποσό είχε ανακοινωθεί στα 835 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να ανέβει από τη δέκατη στην ένατη θέση της σχετικής ιστορικής κατάταξης.

Η προηγούμενη φορά που κάποιος κέρδισε το μεγάλο έπαθλο του Powerball ήταν στις 12 Αυγούστου, όταν ένας τυχερός παίκτης στο Ιλινόις εξασφάλισε το ποσό των 1,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κληρώσεις του Powerball πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, στις 22:59 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Μετά τη νέα μεγάλη νίκη, το τζακ ποτ θα μηδενιστεί και θα ξεκινήσει από τα 20 εκατομμύρια δολάρια για την κλήρωση του Σαββάτου.

Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το συγκεκριμένο τζακ ποτ ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, καθώς, σύμφωνα με τη λοταρία, υπολογίζονταν σε μία προς 292,2 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κύκλος του τζακ ποτ ήταν ο πρώτος στον οποίο συμμετείχαν παίκτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη από την έναρξη της σειράς των διαδοχικών κληρώσεων. Αυτό συνέβη μετά την επέκταση της διάθεσης των δελτίων στη συγκεκριμένη χώρα τον Ιούλιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη λοταρία, πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του Powerball που μια λοταρία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών συνεισφέρει στο συνολικό ποσό του μεγάλου επάθλου.